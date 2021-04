KNVB-directeur Eric Gudde is verbaasd over de uitspraken van SC Cambuur-trainer Henk de Jong. Gudde is van plan de schaal gewoon uit te reiken als de club uit Leeuwarden kampioen wordt van de Keuken Kampioen Divisie, ondanks dat de De Jong dat niet verstandig vindt.

De Jong zei donderdag dat Gudde beter iemand anders kan sturen als het zover is, omdat veel mensen bij Cambuur de KNVB-directeur nog altijd kwalijk nemen dat de club vorig jaar niet promoveerde naar de Eredivisie. Cambuur ging ook toen ruim aan kop, maar na staken van het seizoen door de coronacrisis besloot de KNVB dat de club in de Keuken Kampioen Divisie moest blijven.

"Dat is beter van niet, ook voor hem", aldus De Jong over een eventueel uitreiken van de schaal door Gudde. "Op menselijk gebied bedoel ik dat. Dat moet hij niet doen, dat is niet verstandig. Verder is het een hartstikke nette man."

Gudde reageerde desgevraagd later op de dag tegenover het AD op die uitspraken. "Apart dat een trainer zich opwerpt als woordvoerder van de club", aldus Gudde. "Wat wil hij hiermee bereiken? Ik heb wel mijn verantwoordelijkheden als KNVB-directeur."

Cambuur-trainer Henk de Jong. Cambuur-trainer Henk de Jong. Foto: Pro Shots

Cambuur bijna zeker van promotie

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat de KNVB-directeur de schaal uitreikt aan de kampioen van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. En de kans dat Cambuur dit jaar de titel pakt is groot, omdat de Leeuwarders met nog vijf speelronden te gaan negen punten voorsprong hebben op nummer twee De Graafschap.

Bij een zege vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport is Cambuur officieus al zeker van promotie, aangezien het verschil met nummer drie Almere City FC dan minimaal twaalf punten is, met nog vier duels te gaan.

De laatste keer dat Cambuur in de Eredivisie speelde was in het seizoen 2015/2016 toen de club als achttiende eindigde en rechtstreeks degradeerde.