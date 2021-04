ADO Den Haag heeft een kort geding aangespannen tegen de Chinese grootaandeelhouder United Vansen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Eredivisie-club donderdag tegen NU.nl na berichtgeving van Voetbal International.

"De reden van de stap is niet nagekomen betalingsverplichtingen over dit seizoen", aldus de zegsman in een korte reactie. "Het is een vervelende ontwikkeling, maar ADO Den Haag voelt zich in het belang van de club genoodzaakt om deze juridische stap te nemen", schrijft de club later in een verklaring. Het kort geding dient op 22 april.

Volgens VI heeft ADO nog recht op 2 miljoen euro van United Vansen, dat sinds 2014 eigenaar is van de club uit Den Haag. Volgens het reglement van de licentiecommissie van de KNVB moet een grootaandeelhouder aan het begin van het seizoen garant staan voor de tekorten van de club. Tot dusver heeft United Vansen dat niet gedaan.

Daardoor zou ADO Den Haag momenteel in zwaar financieel weer verkeren. Omroep West meldde eind vorige maand dat de club, die momenteel hekkensluiter is in de Eredivisie, de salarissen tot het einde van het seizoen niet kan betalen als United Vansen zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Mohammed Hamdi is algemeen directeur van ADO Den Haag. Foto: ANP

Eigenaar voerde al overnamegesprekken

De grootaandeelhouder deed al verschillende pogingen om de club te verkopen. De Chinezen bereikten een akkoord met de Zwitserse investeringsmaatschappij Cosinus Group Capital Partner, maar volgens verschillende media ging de deal vorige week niet door omdat het consortium de betalingstermijn had laten verlopen.

Het is niet de eerste keer dat ADO bij de rechter tegenover United Vansen staat. In 2017 spande ADO ook al een kort geding aan tegen de grootaandeelhouder vanwege niet nagekomen betalingsverplichtingen. De rechter stelde ADO toen in het gelijk, waardoor United Vansen bijna 2,5 miljoen euro moest betalen en ook tijdelijk de aandelen verloor.

Niet alleen financieel, maar ook sportief verkeert ADO momenteel in zwaar weer. De Hagenaars staan laatste in de Eredivisie en dreigen voor het eerst sinds 2007 te degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Met nog vijf duels te gaan moet de ploeg van trainer Ruud Brood een achterstand van zes punten op nummer zestien VVV-Venlo goedmaken om directe degradatie te voorkomen.