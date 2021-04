De totale inkomsten van Ajax van het Europese avontuur dit seizoen komen uit op 50,6 miljoen euro. De Amsterdammers werden donderdagavond door AS Roma uitgeschakeld in de kwartfinale van de Europa League.

De 50,6 miljoen is ruim de helft van het recordseizoen 2018/2019, toen Ajax de halve finales van de Champions League haalde en zo 95,3 miljoen euro verdiende.

Ook dit seizoen verdiende Ajax veruit het meeste geld in de Champions League. Alleen al aan startpremies voor de groepsfase kreeg de Amsterdamse club 15,3 miljoen euro. Ajax boekte vervolgens twee zeges in het miljoenenbal (elk goed voor 2,7 miljoen aan premies) en speelde één keer gelijk (goed voor 900.000 euro). De wedstrijdpremies brachten in totaal dus 6,3 miljoen euro in het Amsterdamse laatje.

Daarnaast verdiende Ajax een fors bedrag met de zogenoemde coëfficiëntenpremie. Op basis van prestaties uit de afgelopen tien jaar streek Ajax liefst 19,9 miljoen euro op. Ajax pakte ook nog een geld uit de zogeheten marketpool, waar onder meer tv-gelden in zitten.

Het is niet bekend hoeveel Ajax daarmee verdiend heeft, maar dat bedrag ligt naar schatting rond de 6 miljoen euro. Daarmee komt het totaal verdiende bedrag in de Champions League uit op bijna 47,5 miljoen euro.

Totale inkomsten Ajax in Europa Startpremie CL: 15,3 miljoen euro

Wedstrijdpremies CL: 6,3 miljoen euro

Coëfficiëntenpremie CL: 19,9 miljoen euro

Marketpool CL: naar schatting 6 miljoen euro

Bereiken knock-outfase EL: 0,5 miljoen euro

Bereiken achtste finales EL: 1,1 miljoen euro

Bereiken kwartfinales EL: 1,5 miljoen euro

Marketpool EL: nog niet bekend

Totaal: 50,6 miljoen euro

Europa League veel minder lucratief

In de knock-outfase van de Europa League werd veel minder verdiend. De plek bij de laatste zestien (door de derde plaats in de Champions League-groep) leverde 500.000 euro op, de achtstefinaleplaats was goed voor 1,1 miljoen euro en voor de kwartfinaleplaats kreeg Ajax 1,5 miljoen euro.

Door de uitschakeling in Rome blijven de totale Europa League-inkomsten voorlopig steken op 3,1 miljoen. Er zal nog wel een bedrag bijkomen uit de market, maar dat is veel lager dan in de Champions League.

Normaal gesproken verdient Ajax ook geld aan recettes (kaartverkoop), maar door het leeg blijven van de stadions loopt de club die inkomsten mis.