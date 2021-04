De Tsjechische regering heeft zich donderdag kritisch uitgelaten over de schorsing voor Slavia Praag-speler Ondrej Kúdela. De verdediger werd voor tien wedstrijden geschorst voor een mogelijk racistische opmerking naar een zwarte speler in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC.

"De racisme-aantijgingen zijn niet bewezen", schrijft een hoge bestuurder namens het kabinet in een open brief aan de tuchtcommissie van de UEFA, die donderdag de schorsing uitsprak. "Zelfs een official van de UEFA vroeg zich af of Kúdela de racistische opmerking heeft gemaakt."

"Jullie hebben een man veroordeeld zonder ook maar enig bewijs", staat er verderop in de brief. "Jullie doen dit alleen om aan de perverse verwachtingen van een klein groepje activisten en een club die op het veld niet kon winnen te voldoen."

"In jullie handen is de strijd tegen racisme veranderd in hypocrisie, positieve discriminatie en buigen voor onnozele ontwikkelingen. We zullen niet voor jullie knielen en geen enkele dreiging kan een Tsjechische voetbalfan raken."

Glen Kamara ging Ondrej Kúdela na afloop van de Europa League-wedstrijd te lijf. Foto: ANP

Kúdela hield hand voor zijn mond

De 34-jarige Kúdela zou volgens de UEFA op 18 maart in de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC iets in het oor van Glen Kamara hebben gezegd. Dat was niet zichtbaar, omdat Kúdela zijn hand voor zijn mond hield. De Fin met Sierra Leoonse roots werd vervolgens woedend en beschuldigde Kúdela van racisme.

De UEFA concludeerde na onderzoek dat Kúdela inderdaad een racistische opmerking had gemaakt en legde een schorsing van tien wedstrijden op. De achtvoudig international van Tsjechië, die alle beschuldigingen ontkent, mist daardoor ook het EK voetbal.

Kamara werd zelf ook voor drie wedstrijden geschorst, omdat hij Kúdela na afloop van de wedstrijd te lijf ging in de spelerstunnel. Slavia won het duel in Glasgow met 0-2 en bereikte daarmee de kwartfinales van de Europa League. Donderdag wacht de return voor de Tsjechische club tegen Arsenal.