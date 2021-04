Ajax begint donderdag met Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg in de basis aan de Europa League-return tegen AS Roma. De ervaren doelman is fit genoeg om te starten in Stadio Olimpico en Klaiber vervangt de geschorst Devyne Rensch.

De 28-jarige Stekelenburg kampte met een knieblessure en werd de afgelopen drie wedstrijden vervangen door Kjell Scherpen, die in de thuiswedstrijd tegen AS Roma blunderde bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini.

Donderdagavond in Rome zit Scherpen op de bank, evenals spelers als Brian Brobbey, Mohammed Kudus, Perr Schuurs en Quinten Timber, die nog wacht op zijn debuut.

Quinten Timbers tweelingbroer Jurriën Timber staat centraal achterin met Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Op het middenveld kiest trainer Erik ten Hag zoals verwacht voor Edson Álvarez, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch en voorin starten Antony, Dusan Tadic en David Neres.

Ajax moet 1-2 nederlaag rechtzetten

Bij AS Roma keert Rick Karsdorp terug in de basis, nadat de drievoudig Oranje-international in Amsterdam geschorst was. Henrikh Mkhitaryan is er ook weer bij. De Armeniër, die in 2017 namens Manchester United scoorde in de Europa League-finale tegen Ajax, was een week geleden geblesseerd.

AS Roma tegen Ajax begint donderdag om 21.00 uur in Stadio Olimpico en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De Eredivisie-koploper moet in Rome de 1-2-nederlaag van een week geleden in de Johan Cruijff ArenA rechtzetten om de halve finales te bereiken.

Als Ajax daarin slaagt, dan strijdt het met Manchester United of Granada om een plek in de eindstrijd in het Poolse Gdansk. United won een week geleden in Spanje met 0-2 en de return op Old Trafford begint donderdag eveneens om 21.00 uur.

Opstelling AS Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.