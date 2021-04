Roel Janssen mist zondag het uitduel met ADO Den Haag. De verdediger van Fortuna Sittard is donderdag voor één wedstrijd geschorst voor zijn harde kritiek op scheidsrechter Joey Kooij.

De dertigjarige Janssen kreeg afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (1-3) een rode kaart van Kooij, nadat hij met het vasthouden van Paul Gladon een strafschop had veroorzaakt.

De Limburger liet na het duel weinig heel van de arbiter. "Het is een heel arrogant ventje. Als je ziet hoe hij de wedstrijden leidt: hij fluit voor iedere scheet, zelfs voor tackles op de bal. Deze jongen kan niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien en het is gewoon dramatisch", zei Janssen bij ESPN.

Volgens de KNVB verdient Janssen een straf omdat hij op het veld "beledigende taal tegen de scheidsrechter gebruikte" en "na afloop de scheidsrechter in diskrediet bracht voor de camera's van ESPN".

Waarschijnlijk moet de basisspeler meer dan één wedstrijd toekijken, want donderdagavond wordt bij de tuchtcommissie de zaak van zijn rode kaart nog behandeld. Fortuna Sittard ging deze week niet akkoord met een voorstel van de aanklager betaald voetbal.

Fortuna staat twaalfde in de Eredivisie en speelt na het duel met ADO nog tegen FC Twente, AZ, Vitesse en Willem II.

