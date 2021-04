Bert Konterman vertrekt na dit seizoen weer bij PEC Zwolle. De trainer had een aanbod om verder te gaan als assistent van Art Langeler in beraad, maar kiest ervoor om zijn rol als jeugdtrainer bij de KNVB weer op te pakken.

"De functie van hoofdtrainer bij PEC Zwolle bevalt mij hartstikke goed. De club, staf, medewerkers en supporters hebben mij een ontzettend mooie ervaring geboden. Het doet me eens te meer beseffen dat ik graag op eigen benen wil staan en dat ik momenteel dus niet de functie van assistent-trainer ambieer", zegt Konterman donderdag op de site van PEC.

"Het aanbod van de KNVB om trainer te worden van Oranje onder 19 vind ik perfect passen in mijn straatje. Het is komend seizoen het hoogste jeugdteam van de voetbalbond en biedt me een prachtige uitdaging om te werken met de grootste talenten van het land."

De vijftigjarige Konterman werd eind februari tot het einde van het seizoen aangesteld bij PEC, waar hij de ontslagen John Stegeman opvolgde. Een maand geleden maakte de Zwolse club bekend dat Langeler vanaf volgend seizoen voor de groep staat.

Konterman heeft een lang verleden in Zwolle. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Glasgow Rangers debuteerde er als prof en was ook hoofd jeugdopleiding en technisch manager bij PEC.

De afgelopen jaren werkte Konterman al als jeugdbondscoach bij de KNVB. Hij had onder meer Nederland onder 20 en onder 18 onder zijn hoede. Sinds vorig jaar was hij alleen nog assistent-bondscoach van Oranje onder 16.

