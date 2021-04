Rangers FC-middenvelder Glen Kamara vindt dat Ondrej Kúdela veel zwaarder gestraft had moeten worden. De speler van Slavia Praag werd woensdag door de UEFA voor tien duels geschorst wegens racisme jegens Kamara.

"Spelers verwachten van de autoriteiten dat ze krachtige maatregelen nemen. De UEFA had minimaal een schorsing van een jaar moeten opleggen in plaats van deze symbolische tien wedstrijden", zegt advocaat Aamer Anwar donderdag namens Kamara tegen BBC Sport.

"Er had een veel sterkere boodschap afgegeven moeten worden, als teken dat dit weerzinwekkende gedrag niet wordt getolereerd."

De 25-jarige Kamara kreeg zelf een schorsing van drie wedstrijden, omdat hij Kúdela na de Europa League-wedstrijd tussen Rangers en Slavia Praag op 18 maart in de spelerstunnel te lijf ging. Na het duel ontkende Kúdela overigens dat hij iets racistisch heeft gezegd.

"De schorsing van Kúdela rechtvaardigt in ieder geval de positie van Glen", aldus Anwar. "Hij wordt een leugenaar genoemd, maar is het onderwerp geweest in een vreselijke rel. Dat Kúdela een minimale straf heeft gehad van de UEFA stelt hem teleur."

Het Europa League-duel tussen Rangers FC en Slavia Praag liep volledig uit de hand.

'Spelers weten nu dat ze niet bang hoeven te zijn'

Fraser Wishart, de baas van de Schotse voetbalbond PFA, hoopt dat de houding van Kamara in ieder geval tot een doorbraak in het racismedebat leidt. Hij merkt dat spelers incidenten nu nog vaak stilhouden.

"Door voor zichzelf op te komen, heeft hij ervoor gezorgd dat anderen soortgelijke incidenten ook zullen durven aankaarten", denkt hij. "Ze weten nu dat er in Schotland steun voor ze is en hoeven niet langer bang te zijn om wangedrag te melden. Maar zonder de steun van alle bestuursorganen verandert er niets."

Racisme is al langer een probleem in het profvoetbal. Recent spraken vooral Engelse clubs zich uit tegen racistisch gedrag van supporters tegen spelers op sociale media.

Kúdela is achtvoudig international van Tsjechië en moet door zijn schorsing het EK van komende zomer aan zich voorbij laten gaan. Hij mist donderdagavond ook de return tegen Arsenal in de kwartfinales van de Europa League.