Paulo Fonseca hoopt dat zijn spelers ervan doordrongen zijn dat het seizoen staat of valt met de wedstrijd van donderdag tegen Ajax. De coach van AS Roma wil met zijn ploeg alles uit de kast halen om de halve finales van de Europa League te bereiken.

"Het is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. We weten allemaal wat hiervan afhangt", was de 48-jarige Fonseca donderdag duidelijk op zijn persconferentie in de aanloop naar de return in de kwartfinales.

Roma, dat in 1961 alleen eens de Jaarbeursstedenbeker (de voorloper van de UEFA Cup en latere Europa League) won, heeft zich het winnen van de Europa League inmiddels als doel gesteld. De drievoudig landskampioen snakt naar Europees succes.

Bovendien wordt gefluisterd dat alleen het veroveren van de Europa League voor Fonseca genoeg is om zijn baan te behouden bij Roma. Op de Portugees is dit seizoen veel kritiek; zijn ploeg staat slechts zevende in de Serie A en het zou niet helemaal soepel lopen tussen hem en een deel van de spelersgroep, al deed hij dat laatste onlangs af als een leugen.

AS Roma won de eerste wedstrijd tegen Ajax mede door een blunder van Kjell Scherpen met 1-2. Foto: Pro Shots

'Moeten opnieuw de perfecte wedstrijd spelen'

Fonseca eist dat Roma alles geeft in de return tegen Ajax, ook al hebben de Italianen een uitstekende uitgangspositie na de 1-2-overwinning in de Johan Cruijff ArenA van een week geleden.

"We zullen opnieuw de perfecte wedstrijd moeten spelen om de halve finales te halen. We moeten ons niet meer bezighouden met de heenwedstrijd, maar strijden alsof die wedstrijd nooit is gespeeld", aldus de Portugees.

"Ajax zal ook nu weer willen aanvallen. Details gaan het verschil maken. We weten allemaal dat we ons hoofd erbij moeten houden. Zowel fysiek als mentaal staan we er heel goed voor."

De wedstrijd tussen AS Roma en Ajax begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De winnaar van het tweeluik staat in de halve finales tegenover Manchester United of Granada.

