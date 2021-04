Real Madrid heeft zich woensdag ten koste van Liverpool geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Spanjaarden hielden de Engelsen in de return van de kwartfinales op Anfield op 0-0.

Real had vorige week de heenwedstrijd met 3-1 gewonnen. Liverpool kreeg in het tweede duel weliswaar wat kansen, maar Real kwam mede door een sterk optreden van Thibaut Courtois nooit serieus in gevaar.

De spelersbus van Real werd bij aankomst bij het stadion bekogeld door een groepje supporters van Liverpool. Het voertuig raakte daarbij beschadigd, maar er raakte niemand gewond.

Real, met dertien titels recordhouder in de Champions League, neemt het later deze maand in de halve finales op tegen Chelsea. De andere halve eindstrijd gaat tussen Paris Saint-Germain en Manchester City.

Liverpool-manager Jürgen Klopp in discussie met scheidsrechter Björn Kuipers. Foto: Pro Shots

Liverpool krijgt meteen grote kansen

Met Georginio Wijnaldum in de basis en zonder Virgil van Dijk ging Liverpool van meet af aan op jacht naar goals. De thuisclub kreeg al binnen tien minuten twee goede kansen, maar Courtois redde goed op schoten van Mohamed Salah en James Milner.

Daarna ging de storm van Liverpool wat liggen en kon Real het initiatief overnemen. De bezoekers zorgden na twintig minuten bijna voor een nog comfortabelere situatie, maar een van richting veranderde poging van Karim Benzema spatte uiteen op de paal.

Liverpool zette vlak voor rust weer aan en was wederom tot twee keer toe dicht bij de 1-0. Eerst schoot Salah na een fraaie pass van Wijnaldum wild over en een minuut later deed Wijnaldum hetzelfde na goed werk van Trent Alexander-Arnold.

Mohamed Salah sluit teleurgesteld zijn ogen na de uitschakeling van Liverpool. Mohamed Salah sluit teleurgesteld zijn ogen na de uitschakeling van Liverpool. Foto: Pro Shots

Liverpool geeft zich nog niet gewonnen

In de tweede helft bleef het spelbeeld intact. Liverpool gaf zich nog niet gewonnen en creëerde direct weer een goede mogelijkheid, maar weer stond Courtois in de weg bij een schot van dichtbij van Roberto Firmino.

Real steunde op de betrouwbaarheid van de verdediging en loerde vooral op de counter. Dat leverde halverwege het tweede bedrijf net niet de 0-1 op, omdat Alisson attent was bij een dieptepass op Vinícius Júnior.

Liverpool probeerde het in de slotfase nog eenmaal, maar het ontbrak het team ook aan geluk. Salah en Firmino zagen hun inzetten op het laatste moment geblokt worden, waardoor revanche uitbleef voor de verloren finale van 2018.

