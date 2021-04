Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft enkele rode doeken op de lege tribunes van Old Trafford laten vervangen door exemplaren van een andere kleur. De doeken zouden verwarrend zijn geweest voor de spelers.

"Als de spelers op het veld in een split second een beslissing moeten nemen en vanuit hun ooghoek keken of ze een medespeler in een rood shirt zagen staan, dan zorgde deze achtergrond soms voor verwarring", vertelde Solskjaer donderdag op de persconferentie voor de thuiswedstrijd tegen Granada in de Europa League.

"We hebben dat nu aan laten passen", zei de trainer, die met United dit seizoen uit beter presteert dan thuis. Alle vier de nederlagen in de Premier League werden op Old Trafford geleden en in de Europa League werd zelfs nog geen enkele thuiszege geboekt.

"Die doeken waren echt niet oorzaak voor onze mindere prestaties in thuiswedstrijden, hoor", benadrukte Solskjaer. "We hebben vaak juist goed gespeeld, maar de resultaten vielen soms tegen."

Ole Gunnar Solskjaer voor een van de rode doeken op Old Trafford. Foto: AFP

United mist handvol spelers tegen Granada

Donderdagavond moet Solskjaer het tegen Granada zonder het geschorste trio Harry Maguire, Luke Shaw en Scott McTominay doen. Die laatste is een concurrent van Donny van de Beek op het middenveld. Aanvaller Marcus Rashford ontbreekt met een voetblessure.

"Er zullen een aantal wijzigen zijn, sommige noodgedwongen, maar ik ga ook wat roteren", kondigde Solskjaer aan. Zijn ploeg verdedigt een 0-2-zege uit de heenwedstrijd. "Granada zal aanvallen en vechten voor zijn laatste kans. Maar wij willen ons momentum vasthouden met een goede uitslag."

Het duel op Old Trafford begint donderdag om 21.00 uur, tegelijkertijd met de andere drie kwartfinales in de Europa League.

