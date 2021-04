Erik ten Hag verwacht dat hij ook volgend seizoen de trainer is van Ajax. De 51-jarige Overijsselaar vindt dat hij nog genoeg kan bereiken met de Amsterdammers.

"Ik denk niet dat morgen mijn laatste Europese wedstrijd is als trainer van Ajax als we het niet redden", doelde Ten Hag woensdag op een persconferentie op de return op bezoek bij AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. "Ik ga ervan uit dat ik ook volgend seizoen hier ben."

Ten Hag werd onlangs gelinkt aan Borussia Mönchengladbach. De Duitse subtopper was op zoek naar een opvolger voor de naar Borussia Dortmund vertrekkende Marco Rose. Er zou met Ten Hag zijn gesproken, maar de keuze viel dinsdag op Adi Hütter van Eintracht Frankfurt.

"Ik heb nog een contract voor een jaar, ik weet dat dat formeel is, maar ik heb het uitstekend naar mijn zin. We zijn bezig om een ploeg op te bouwen die niet alleen Europees op de kaart staat, maar ook kan wedijveren met de grote ploegen. Daar wil ik graag een vervolg aan geven."

Ten Hag is sinds januari 2018 de trainer van Ajax. Hij beleeft vooralsnog een zeer succesvolle periode en veroverde met de club al een keer de landstitel, KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal en bereikte in 2019 bovendien de halve finales van de Champions League.

'Hebben vorige week buitengewoon hoog niveau gehaald'

Ajax hoopt donderdag opnieuw voor een fraaie prestatie te zorgen in Europa. De huidige koploper van de Eredivisie moet tegen Roma de 1-2-nederlaag van vorige week in de heenwedstrijd ongedaan zien te maken.

"Vorige week pakte het resultaat niet goed uit voor ons. We creëerden ontzettend veel kansen, maar waren niet effectief genoeg en daarnaast waren we heel kwetsbaar in ons eigen strafschopgebied. Dat moet morgen anders", aldus Ten Hag.

Ajax lijkt niet in de beste vorm van het seizoen te verkeren. Het team won weliswaar de afgelopen weken in de competitie van sc Heerenveen (1-2) en RKC Waalwijk (0-1), maar het spel was in die duels stroef.

"Je bent altijd wat zoekende naar de vorm na een interlandperiode. Maar vorige week tegen Roma hebben we een buitengewoon hoog niveau gehaald. Toen zag je dat de automatismes er gewoon nog zijn", vertelde Ten Hag.

AS Roma-Ajax begint donderdag om 21.00 uur in het lege Stadio Olimpico en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Manchester United of Granada.

