Maarten Stekelenburg keert donderdag terug onder de lat bij Ajax in de return op bezoek bij AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De doelman is hersteld van een blessure.

"Ik ben volledig hersteld. Ik had wat last van mijn knie, maar heb niet het gevoel dat ik een risico neem door morgen te keepen", zei Stekelenburg woensdag op een persconferentie.

Stekelenburg haakte begin deze maand af in de warming-up voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij miste vervolgens ook de heenwedstrijd tegen Roma en de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

De routinier werd in die duels vervangen door Kjell Scherpen. Die blunderde tegen Roma en mede daardoor verloor Ajax met 1-2. De Amsterdammers moeten in Rome dus minimaal twee keer scoren en winnen om door te gaan naar de halve finales.

"Kjell deed het prima tijdens mijn afwezigheid. Spelers en keepers maken nou eenmaal fouten. Het was vervelend voor hem, maar het zal in de toekomst nog wel vaker gebeuren en het zal mij ook nog wel een keer overkomen."

Ten Hag wil opstelling niet prijsgeven

Naast Stekelenburg kan Ajax ook weer beschikken over Perr Schuurs en Brian Brobbey. Schuurs, die na de winterstop zijn basisplaats is kwijtgeraakt, ontbrak tegen Roma en RKC en Brobbey was er niet bij in Waalwijk.

De Amsterdammers missen donderdag wel de geschorste Devyne Rensch, Daley Blind, Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad (allen geblesseerd), André Onana (dopingschorsing) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd).

Ten Hag wilde woensdag nog niet prijsgeven hoe hij de absentie van Rensch op de rechtsbackpositie gaat oplossen - hij noemde Sean Klaiber, Jurriën en Quinten Timber en Schuurs als opties - en of hij Dusan Tadic of Brobbey opstelt in de spits.

AS Roma-Ajax begint donderdag om 21.00 uur in het lege Stadio Olimpico en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Manchester United of Granada.

