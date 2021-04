Clarence Seedorf wil hardere maatregelen in de strijd tegen racisme in het voetbal. De oud-topspeler doet een oproep om spelers met een gele kaart te bestraffen als zij hun mond bedekken als ze iets zeggen tegen de scheidsrechter of een tegenstander.

"Er wordt veel gepraat, maar er wordt nog niet genoeg gedaan. Er hebben de laatste tijd enkele incidenten plaatsgevonden. Die kunnen gemakkelijk worden bestreden door een aantal regels toe te passen", zei Seedorf tijdens een online hoorzitting van de Europese Raad over racisme op de sportvelden.

Seedorf doelde daarmee onder meer op incidenten bij de Europa League-wedstrijd Rangers-Slavia Praag en de La Liga-wedstrijd Cádiz-Valencia. Slavia Praag-speler Ondrej Kúdela maakte zich schuldig een racisme en Cádiz-speler Juan Cala werd van hetzelfde beschuldigd.

Kúdela werd woensdag voor tien duels geschorst wegens racisme tegenover Glen Kamara van Rangers en Cala zorgde er na een woordenwisseling met Mouctar Diakhaby voor dat Valencia van het veld stapte. Er werd geen bewijs gevonden voor racisme, waardoor Cala werd vrijgesproken.

"De noodzaak is duidelijk en zeer urgent", aldus Seedorf. "We hebben het over sport en dat dient volledig transparant te zijn. Waarom zou je dan met een hand voor je mond iets tegen een scheidsrechter of tegenstander zeggen? Dat zou echt strafbaar moeten zijn. Wat mij betreft levert dat een gele kaart op."

De 45-jarige Seedorf is momenteel clubloos, nadat hij in 2019 werd ontslagen als bondscoach van Kameroen. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan vertelde onlangs nog dat hij vanwege zijn donkere huidskleur geen aanbiedingen krijgt om trainer te worden bij een club.