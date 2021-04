AS Roma-verdediger Rick Karsdorp verheugt zich op het het Europa League-duel met Ajax. De Romeinen verdedigen donderdag in de return van de kwartfinales een 2-1-voorsprong in Stadio Olimpico.

"Natuurlijk is deze wedstrijd voor mij bijzonder", aldus Karsdorp. "Maar het is niet Rick tegen Ajax", zegt de oud-Feyenoorder. "En ook geen Feyenoord tegen Ajax. Het is gewoon AS Roma tegen Ajax en wij gaan er alles aan doen om verder te bekeren."

De 26-jarige Karsdorp miste vorige week de uitwedstrijd van AS Roma in de Johan Cruijff ArenA vanwege een schorsing. Voor donderdag is hij wél weer opgenomen in de wedstrijdselectie en het is de verwachting dat Karsdorp ook aan de aftrap verschijnt.

"We staan er goed voor", zegt hij. "Maar we zijn er nog niet. Ajax zal weer gaan aanvallen en ons onder druk willen zetten. Wij willen hetzelfde, we gaan het zien."

De 26-jarige Karsdorp speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Karsdorp was bijna vertrokken bij Roma

Het had niet veel gescheeld of Karsdorp was dit seizoen voor een andere club uitgekomen. De rechtsback wilde in 2017 zo graag kampioen met Feyenoord worden dat hij het seizoen met pijn uitspeelde.

Vervolgens arriveerde hij niet helemaal fit bij AS Roma, dat maar liefst 17 miljoen euro voor hem betaalde. Karsdorp moest zich alsnog aan een knie laten opereren en liep al snel een zware kruisbandblessure op toen hij dacht eindelijk fit te zijn.

Gedesillusioneerd keerde hij vorig seizoen op huurbasis terug bij Feyenoord, waar hij nauwelijks kon overtuigen. Afgelopen zomer stond hij voor een vertrek naar Genoa, totdat trainer Paulo Fonseca benadrukte dat hij hem bij AS Roma wilde houden.

Karsdorp stelde zijn Portugese trainer niet teleur en zette vorige maand zijn handtekening onder een nieuw contract dat pas medio 2025 afloopt. "En dat wil ik graag uitdienen, ik ben gelukkig hier", zei hij een dag voor het thuisduel met Ajax.

Rick Karsdorp is dit seizoen een vaste waarde bij AS Roma. Foto: AS Roma

'Ik focus me op AS Roma en niet op het EK'

Karsdorp presteert de laatste maanden zo goed bij AS Roma dat veel mensen verbaasd waren dat hij vorige maand ontbrak in de voorlopige selectie van Oranje voor de eerste drie duels in de WK-kwalificatie. Bondscoach Frank de Boer gaf de voorkeur aan Denzel Dumfries en Kenny Tete. Hans Hateboer, een andere kandidaat voor de positie van rechtsback, was geblesseerd.

Karsdorp zelf is niet bezig met een rentree bij Oranje "Ik heb de afgelopen drie jaar weinig gespeeld", stelt de drievoudig international. "Ik wil terugkomen op het oude niveau. Daarvoor moet ik nog stappen maken. Ik voetbal graag iedere wedstrijd. Ook volgend seizoen. Daar focus ik me op, niet op het EK."

AS Roma-Ajax begint donderdag om 21.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Engelse Scheidsrechter Anthony Taylor.