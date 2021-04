Ondrej Kúdela is woensdag door de UEFA voor tien duels geschorst, omdat hij zich in een Europa League-wedstrijd tegen Rangers schuldig heeft gemaakt aan racisme. De verdediger van Slavia Praag mist door zijn straf het EK van komende zomer.

Uit onderzoek van de UEFA is gebleken dat Kúdela zich schuldig heeft gemaakt aan racisme tegenover Glen Kamara. Die speler van Rangers krijgt zelf een schorsing van drie duels, omdat hij Kúdela fysiek heeft belaagd.

De incidenten vonden plaats bij de Europa League-wedstrijd tussen beide ploegen op 18 maart. Slavia won in Glasgow met 0-2, nadat twee spelers van de Schotse ploeg een rode kaart hadden gekregen.

Aan het einde van de wedstrijd zei Kúdela met zijn hand voor de mond iets in het oor van Kamara. De Fin met Sierra Leoonse roots werd vervolgens woedend en beschuldigde zijn tegenstander van racisme.

Kúdela (34) heeft reeds één wedstrijd schorsing uitgezeten in afwachting van de uitspraak. De achtvoudig international van Tsjechië mist door zijn straf ook het EK voetbal.

Slavia Praag neemt het donderdag zonder Kúdela op tegen Arsenal in de kwartfinales van de Europa League. De heenwedstrijd in Londen eindigde in een 1-1-gelijkspel.