De KNVB gaat in gesprek met de overheid om te kijken of lokale voetbalduels eerder mogen worden gespeeld dan nu volgens de coronamaatregelen mogelijk is. Zoals het er in het openingsplan van de regering naar uitziet, mogen competities vanaf 7 juli worden hervat.

Dat is in een periode dat er doorgaans niet meer wordt gevoetbald. De KNVB zet in op een Regio Cup, waarin clubs het opnemen tegen ploegen uit de buurt. Onder meer reisbewegingen worden hiermee beperkt.

De indeling is zelfs al gemaakt. Volgens het openingsplan van de regering mogen spelers van 27 jaar en ouder pas vanaf 11 mei weer in teams trainen. Voor de jongere personen in kwestie is dat al langer toegestaan, met name dan voor de jeugd.

"De komende week valt de definitieve beslissing over de Regio Cup", meldt de KNVB, dat daarbij nog enigszins optimistisch is. "Door de regering werd ook aangegeven dat versoepelingen van de maatregelen eerder kunnen worden doorgevoerd als de coronacijfers dit toelaten."

"Dat is niet ondenkbaar, vorig jaar volgden de versoepelingen voor jeugd en daarna volwassenen elkaar snel op vanaf april. De visie van de KNVB is altijd om alle opties open te houden en niet zelf onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden uit te sluiten."

Voor het zaalvoetbal is al wel besloten dat de Regio Cup komt te vervallen. In de Eredivisie kunnen de play-offs voor Europees voetbal doorgaan als de zaalvoetbalteams vanaf 11 mei zonder beperkingen mogen trainen.