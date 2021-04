Hans-Dieter Flick sluit niet uit dat hij ondanks een doorlopend contract komende zomer bij Bayern München vertrekt. De 56-jarige trainer wordt in Duitsland gezien als torenhoog favoriet om na het EK Joachim Löw op te volgen als bondscoach.

"Mijn contract hier loopt nog twee jaar door, maar ik denk altijd na over de toekomst. Dat is een heel normaal proces, ik denk dat iedereen dat zal begrijpen", zei hij na de uitschakeling van Bayern München door Paris Saint-Germain in de Champions League tegen Sky Sports.

'Hansi' Flick is geen onbekende van de Duitse bond. Toen Duitsland in 2014 de wereldtitel pakte, was hij de assistent van Löw. Die laatste gaf aan na het EK van komende zomer na vijftien jaar te stoppen als bondscoach van 'Die Mannschaft.'

"Wat ik ook beslis, mijn familie zal altijd achter me staan. Of dat nou hier bij Bayern München is of bij de DFB, want daarbij hoort weer een heel ander ritme", hintte hij op een mogelijk vertrek. "Als ik maar trainer kan zijn, want ik ben erg gesteld op dit werk en kan me niks anders voorstellen."

Het is nog de vraag of Bayern München de succestrainer zomaar wil laten vertrekken. Flick heeft nog geen afspraak staan met Oliver Kahn, de toekomstig bestuursvoorzitter van Bayern. "Als Oliver met me wil praten, zal hij me dat laten weten. Ik heb geen haast."

Flick schoof eind 2019 na het ontslag van Niko Kovac door van assistent naar hoofdtrainer bij Bayern München. Met de Duitse topclub won hij vorig seizoen onder meer de landstitel, Duitse beker en de Champions League.

Hans-Dieter Flick werd met Bayern München ondanks een 0-1-zege in Parijs uitgeschakeld. Foto: Pro Shots

Ook Ragnick in beeld als Duitse bondscoach

Flick is niet de enige naam op het lijstje van de Duitse voetbalbond. Hermann Winkler, vice-voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, lijkt zijn oog te hebben laten vallen op Ralf Ragnick.

"Hij heeft vaak bewezen dat hij tactisch een sterke trainer is en hij komt niet vanuit de Duitse bond of van kringen daaromheen", zei Winkler tegen de Leipziger Volkszeitung. "Het gaat ook om jeugd en ervaring, die twee groepen samenbrengen. Rangnick heeft dat allemaal."

De 62-jarige Rangnick werkte tot 2019 bij RB Leipzig en daarna nog even bij het bedrijf Red Bull. Eerder was hij trainer van onder meer VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04 en Hoffenheim.