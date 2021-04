Ajax lijkt donderdag tijdens de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen AS Roma weer over Maarten Stekelenburg te kunnen beschikken. De 38-jarige keeper reist woensdag mee naar Italië, al hangt zijn inzetbaarheid nog af van hoe hij de training in Stadio Olimpico doorstaat.

Stekelenburg moest anderhalve week geleden de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het laatste moment aan zich voorbij laten gaan, omdat hij in de warming-up geblesseerd raakte aan zijn knie. Vervolgens ontbrak hij ook in het heenduel met Roma en op bezoek bij RKC Waalwijk.

In die drie wedstrijden werd de 58-voudig international van Oranje vervangen door Kjell Scherpen, die tegen Roma blunderde bij de gelijkmaker. De Italianen wonnen met 1-2 in de Johan Cruijff ArenA.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen RKC keren ook Perr Schuurs en Brian Brobbey terug in de selectie. Trainer Erik ten Hag moet het in ieder geval stellen zonder Devyne Rensch (geschorst), Daley Blind, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad (allen geblesseerd).

De nederlaag betekent dat Ajax hoe dan ook twee keer moet scoren in Rome om voor het eerst sinds 2017 de halve finales van de Europa League te bereiken. Destijds werd doorgestoten naar de finale, waarin Manchester United te sterk was.

De wedstrijd tussen AS Roma en Ajax begint donderdag om 21.00 uur. Het duel staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor.

21-koppige selectie Ajax: Maarten Stekelenburg, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Jurriën Timber, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, David Neres, Antony, Dusan Tadic, Lassina Traoré, Oussama Idrissi, Brian Brobbey, Quinten Timber, Neraysho Kasanwirjo.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League