De KNVB heeft besloten om de wedstrijd tussen Ajax en AZ op zondag 25 april te vervroegen. De Noord-Hollandse derby, de mogelijke kampioenswedstrijd van de Amsterdammers, zou eerst om 20.00 uur beginnen en dat is nu 14.30 uur.

Ajax-AZ is een van de duels in de dertigste speelronde van de Eredivisie, het eerste weekend dat er weer beperkt publiek welkom is bij wedstrijden. In de Johan Cruijff ArenA zijn op 25 april 7.500 supporters toegestaan.

Het kabinet maakte dinsdagavond op een persconferentie bekend dat de avondklok zeker tot 28 april blijft gelden, waardoor supporters in de knel kunnen komen met een aanvangstijdstip van 20.00 uur.

Daarbij komt dat de kans aanwezig is dat Ajax in de thuiswedstrijd tegen AZ kampioen kan worden. De Amsterdammers moeten op donderdag 22 april (aftrap 20.00 uur) dan wel eerst het inhaalduel met FC Utrecht zien te winnen.

De voorsprong van Ajax op naaste belagers PSV en AZ bedraagt momenteel elf punten en de Eredivisie-koploper, die op de 35e landstitel in de clubhistorie afstevent, heeft dus nog een wedstrijd minder gespeeld.

Voor de ontknoping in de Eredivisie richt de ploeg van trainer Erik ten Hag zich op de return tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League (donderdag) en de finale om de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse (zondag).

