Vitesse heeft in navolging van Ajax besloten om af te zien van het plan om supporters zondag in eigen stadion op een groot scherm naar de bekerfinale te laten kijken. De Arnhemse club loopt tegen te veel beperkingen aan om het evenement door te laten gaan.

Vorige week besloot Ajax al om geen fans toe te laten in de Johan Cruijff ArenA, ook al hebben de clubs daar toestemming van de overheid voor. De Amsterdammers vonden het te complex om het op korte termijn te organiseren en tot die conclusie is Vitesse nu ook gekomen.

"In de afgelopen dagen is gebleken dat het animo onder onze supporters om de wedstrijd op grote schermen in GelreDome te gaan kijken beperkt is", zegt Pascal van Wijk, de algemeen directeur van Vitesse, woensdag op de site van de club.

"Daarnaast werden we de afgelopen dagen geconfronteerd met extra restricties, waaronder de beperkte testcapaciteit op zaterdag in Arnhem, waardoor onze supporters al snel vele kilometers moesten afleggen voor een test. En het niet mogen schenken van alcoholische dranken na 20.00 uur en een aantal forse onvoorziene kostenposten."

Volgens Van Wijk zorgen alle belemmeringen ervoor dat Vitesse het evenement niet kan organiseren zoals het dat voor ogen had. "Ook de hoge kosten in relatie tot de beperkte belangstelling laten ons geen andere keuze, in een tijd waarin we zuinig moeten omgaan met onze middelen."

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse begint zondag om 18.00 uur in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.