Na jarenlang de 'ideale nummer 12' te zijn geweest bij de Oranjevrouwen is Jill Roord uitgegroeid tot een vaste waarde in de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. De speelster van Arsenal stond dinsdag in de oefeninterland in Nijmegen tegen Australië (5-0) voor de zesde keer op rij in de basis en bekroonde dat met een vroege goal.

"De tijd dat ik de eeuwige nummer 12 werd genoemd, is geweest. Gelukkig", zegt Roord. "Ik ben volwaardig basisspeler, al een tijdje. Ik voel me gewaardeerd en een belangrijke speler."

Het was een lange strijd voor de 23-jarige Oldenzaalse, die in 2015 debuteerde in Oranje en tegen Australië haar 62e interland speelde. Jarenlang gold ze niet alleen als de "eeuwige" nummer 12, maar het was ook haar rugnummer. Voorafgaand aan het WK 2019 besloot ze af te zien van nummer 12 - het werd 19 - om van het stempel af te komen, maar ook tijdens het zilveren toernooi van Oranje in Frankrijk begon ze steevast op de bank.

"Maar na het WK heb ik bijna altijd in de basis gestaan", vertelt Roord, die tegen Australië voorin op de vleugel begon. Van origine is ze een middenvelder.

"De positie verandert nog weleens, maar het belangrijkste is dat ik speel. Uiteindelijk ben ik een middenvelder, dat zal ik altijd blijven zeggen. Maar de rol aan de buitenkant ligt mij ook in zo'n wedstrijd als tegen Australië. Als je beter bent en de bal hebt, dan is het verschil niet zo groot. En ik houd van de vrijheid."

'Had het niet verwacht'

Tegen Australië duurde het vijf minuten tot die vrijheid resulteerde in een doelpunt van Roord. Op aangeven van Vivianne Miedema maakte ze in het Goffertstadion haar tiende interlandtreffer. "Het was mijn tweede balcontact, denk ik. Ik kon hem zo intikken."

De goal van Roord was de opmaat voor veel kansen én goals van Oranje, terwijl Australië - nummer zeven van de FIFA-ranking - defensief blunderde. "Ik had niet verwacht dat ze zo matig zouden spelen", zegt Roord. "Maar er zijn wel verzachtende omstandigheden. Ze hebben door corona lange tijd niet samengespeeld en misten ook nu nog veel spelers. Maar qua speltype zal het niet anders zijn als we ze tegenkomen op de Olympische Spelen in Tokio. Met veel power. Daarom is het goed dat we Australië nu al getroffen hebben."

Woensdag 21 november weten Roord en Oranje of Australië daadwerkelijk tegenstander wordt in de groepsfase van het olympisch voetbaltoernooi, want dan wordt geloot. Nederland zit in pot 1 en in totaal zijn er drie groepen van vier.