Sarina Wiegman is uiteraard blij met de 5-0-overwinning van de Oranjevrouwen dinsdag tegen Australië, nadat vrijdag nog met 1-0 verloren werd van Spanje. De bondscoach vindt dat haar ploeg zich uitstekend hersteld heeft, maar de kater werd al eerder weggespoeld.

"De kater was zondag al weg. Toen was iedereen weer energiek op de training en keken we volop vooruit", aldus Wiegman na de ruime zege dinsdag in het Goffert Stadion in Nijmegen. "Dat hebben we tegen Australië doorgetrokken. We stonden goed, 5-0 is niet eens geflatteerd."

Het contrast met vrijdag in Marbella was groot. Toen creëerde Nederland tegen Spanje, de nummer 12 van de FIFA-ranking, niets. Tegen Australië, de mondiale nummer 7, kregen de Oranjevrouwen kans op kans en stond het binnen een half uur al 3-0.

"Vooral bij de 3-0 zag ik waar ik op hoopte", vertelt Wiegman over de goal van Jackie Groenen na een onderschepping van Sherida Spitse. "Hoog druk zetten, de bal veroveren en toeslaan. Dat wilde ik zien. Heel goed dat we dit na de tegenslag van vrijdag op de mat kunnen leggen."

'In Tokio zullen ze sterker zijn'

Nederland kreeg ook alle hulp van het tegenvallende Australië, dat aantrad met speelsters van clubs als Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur en Sevilla. De ploeg van bondscoach Tony Gustavsson blunderde achterin meerdere malen.

"Ik had niet verwacht dat ze zoveel fouten zouden maken én zoveel ruimte zouden weggeven", erkent Wiegman. "Maar ze hebben lange tijd niet samengespeeld en misten veel spelers. Op de Olympische Spelen in Tokio zullen ze sterker voor de dag komen."

Voor Wiegman en Oranje was de confrontatie met Australië een nuttige test richting Tokio, waar de Nederlandse vrouwen hun debuut maken op het olympisch voetbaltoernooi. "Het was een goede week met veel leermomenten. Hier kunnen we mee verder richting de Spelen."

Op 21 april wordt geloot voor de groepsfase van het olympisch voetbaltoernooi. Nederland zit in pot 1 en in totaal zijn er drie groepen van vier.