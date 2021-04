FC Den Bosch heeft dinsdag per direct afscheid genomen van Dhoraso Moreo Klas. De twintigjarige middenvelder heeft volgens de Keuken Kampioen Divisie-club een mondeling akkoord over verlengen van zijn aflopende contract verbroken.

FC Den Bosch beweert dat zij al overeenstemming hadden bereikt met Moreo Klas over een verbintenis voor volgend seizoen, maar dat hij te kennen heeft gegeven dat hij komende zomer voor een andere club kiest.

"Op deze manier wensen wij niet met elkaar om te gaan binnen FC Den Bosch. We kiezen er nu dan ook voor om andere spelers speeltijd te geven, die wel een toekomst binnen onze club hebben", zegt technisch manager Jan Gösgens van FC Den Bosch.

Moreo Klas beschikte over een amateurcontract bij FC Den Bosch. Hij kwam in 2017 in de jeugdopleiding terecht en maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal. In 27 officiële wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten.

FC Den Bosch beleeft een teleurstellend seizoen. De ploeg van trainer Jack de Gier, die in februari de ontslagen Erik van der Ven opvolgde, won in de eerste 33 speelrondes slechts vijf keer en staat op de twintigste en laatste plaats.

Met nog vijf speelrondes te gaan heeft FC Den Bosch vier punten achterstand op nummer negentien FC Dordrecht, de tegenstander van vrijdag. De Brabanders kwamen in het seizoen 2004/2005 voor het laatst uit in de Eredivisie.

