De Oranjevrouwen hebben dinsdagavond de oefeninterland in Nijmegen met ruime cijfers gewonnen van Australië. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zegevierde met liefst 5-0 en herstelde zich zo van de 1-0-nederlaag vrijdag tegen Spanje.

Australië startte op papier met een aardig elftal – met speelsters van clubs als Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur en Sevilla – in een leeg Goffert Stadion, maar Oranje bleek veel te sterk. Mede door Australisch geschutter achterin scoorden Jill Roord (vijfde minuut), Lieke Martens (twintigste minuut) en Jackie Groenen (27e minuut) met een 3-0-ruststand tot gevolg.

In de tweede helft ging de bij vlagen uitstekend combinerende vicewereldkampioen vrolijk door met scoren. Invaller Lineth Beerensteyn tekende in de 67e minuut op fraaie wijze voor de 4-0 en drie minuten later bepaalde Daniëlle van de Donk de eindstand op 5-0.

Met de ruime overwinning op het verrassend zwak spelende Australië is de interlandperiode van de Oranjevrouwen voorbij. De selectie van Wiegman speelt in juni weer oefenwedstrijden in de aanloop naar de Spelen in Tokio, waar de Nederlandse vrouwen debuteren op het olympisch voetbaltoernooi. Het is nog niet bekend welke landen in die oefenduels de tegenstander zijn.

Op 21 april wordt er geloot voor de groepsfase van het olympisch voetbaltoernooi. Nederland zit in pot 1 en in totaal zijn er drie groepen van vier.

Keeper Australië blundert bij tweede goal

Vooraf liet Wiegman weten dat ze in De Goffert een gretig Oranje wilde zien tegen Australië na de pijnlijke nederlaag tegen Spanje en dat gebeurde ook. In de vijfde minuut werd het al 1-0 na geschutter achterin bij de Australische vrouwen. Martens was alert, pikte de bal op en vond Miedema. De inzet van de spits stuitte op keeper Mackenzie Arnold, maar daarmee was de kans nog niet voorbij. Miedema bediende Roord, die simpel binnentikte.

Oranje had het vervolgens even lastig met het 'powervoetbal' van Australië, maar door individuele fouten van de nummer 7 van de FIFA-ranking liep de ploeg van Wiegman snel verder uit. Een afstandsschot van Martens in de twintigste minuut was houdbaar, ware het niet dat keeper Arnold de bal liet glippen in de korte hoek (2-0).

Zeven minuten later was Australië slordig achterin, waardoor Sherida Spitse kon onderscheppen. Via Miedema kwam de bal bij Groenen, die koel afrondde (3-0). Zo was het een probleemloze eerste helft voor Oranje, terwijl captain Sari van Veenendaal vrijwel niets te doen had. Vijf minuten voor rust redde de keeper eenvoudig op een schot van Hayley Raso.

Van de Donk mist grote kans

Met invaller Beerensteyn voor Spitse had Oranje vlak na rust snel uit kunnen en misschien wel moeten lopen. Arnold redde op een hard schot van Miedema en even later was Miedema aangever bij een levensgrote kans voor Van de Donk, die de bal verkeerd raakte.

In de 67e minuut werd het alsnog 4-0. Na een lange pass was Beerensteyn net iets eerder bij de bal dan Arnold en lobte fraai raak. Drie minuten later was het zelfs 5-0. Niet voor het eerst werd de treffer ingeleid door geblunder achterin bij Australië, want een van de verdedigers passte de bal zomaar in de voeten van Van de Donk, die simpel binnenwerkte.

Het zwakke Australië kreeg vervolgens nog een enorme kans om de score iets draaglijker te maken, maar die bleek niet aan Dylan Holmes besteed. Zo bleef het 5-0 en dat is een klinkende overwinning, die Oranje weer vertrouwen zal geven na de misstap vrijdag tegen Spanje.