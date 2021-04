De Oranjevrouwen beginnen dinsdag zonder wijzigingen aan de oefeninterland in Nijmegen tegen Australië. De opstelling is hetzelfde als afgelopen vrijdag toen in Marbella met 1-0 verloren werd van Spanje.

Dominique Janssen, die meestal centraal of als linksback speelt, begint ook tegen Australië als rechtsback. Lynn Wilms, de vaste rechtsback van de Oranjevrouwen, behoort vanwege een blessure niet tot de selectie.

Aniek Nouwen, Stefanie van der Gragt en Merel van Dongen completeren de defensie tegen de nummer zeven van de FIFA-ranking. Nederland staat vierde.

Op het middenveld kiest bondscoach Sarina Wiegman met Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen voor de vertrouwde namen en in de aanval starten Jill Roord, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Stefanie van der Gragt warmt op voor het duel met Australië. Stefanie van der Gragt warmt op voor het duel met Australië. Foto: Pro Shots

Duel is belangrijke test richting Tokio

Wiegman kondigde maandag al aan (vrijwel) niets te gaan wijzigen, ondanks het povere spel vrijdag tegen Spanje. Het duel met de Australische vrouwen is voor Oranje weer een belangrijke test richting de Spelen komende zomer in Tokio, waar de Nederlandse vrouwen debuteren op het olympisch voetbaltoernooi.

Nederland-Australië begint dinsdag om 18.30 uur in Stadion De Goffert in Nijmegen en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Esther Staubli.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal, D. Janssen, Nouwen, Van der Gragt, Van Dongen; Spitse, Van de Donk, Groenen; Roord, Miedema, Martens.

Opstelling Australië: Arnold; Goad, Brock, Kennedy, Checker, Raso, Luik, Van Egmond, Fowler, Kerr, Foord.