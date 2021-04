Daniele De Rossi is dinsdag ontslagen uit het ziekenhuis. De oud-middenvelder van AS Roma werd vrijdag opgenomen nadat hij een coronabesmetting had opgelopen bij het Italiaanse nationale elftal, waar hij assistent is.

De 37-jarige De Rossi legde volgens La Gazzetta dello Sport dinsdag met succes enkele tests af en mag het Instituut voor Infectieziekten in Rome daardoor verlaten. Hij zal thuis verder herstellen.

Tijdens de laatste interlandperiode in maart brak in de Italiaanse nationale ploeg COVID-19 uit. Naast De Rossi liepen drie andere stafleden en verschillende spelers een coronabesmetting op.

De besmette spelers waren Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Alessio Cragno, Vincenzo Grifo, Alessandro Florenzi, Marco Verratti, Matteo Pessina en Salvatore Sirigu.

117-voudig Italiaans international De Rossi werd na zijn afscheid als profvoetballer begin 2019 als assistent toegevoegd aan de technische staf van de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. Hij speelde liefst achttien jaar voor AS Roma, waar hij tot een clubicoon uitgroeide.