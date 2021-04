Manager Jürgen Klopp denkt dat het lege Anfield voor Liverpool een extra obstakel is om een comeback te bewerkstelligen tegen Real Madrid. 'The Reds' moeten woensdag in de return van de kwartfinales van de Champions League de 3-1-nederlaag uit de heenwedstrijd wegpoetsen.

"Het resultaat en de kwaliteit van de tegenstander zijn een probleem", aldus Klopp dinsdag op zijn persconferentie. "Maar wij hebben een extra probleem: er zijn geen supporters in het stadion. We zullen onze eigen atmosfeer moeten creëren."

Het meelevende publiek in het iconische stadion is vaak een steun in de rug van de ploeg van manager Klopp. Zo won Liverpool in 2019 in de halve finales van de Champions League op sensationele wijze met 4-0 van FC Barcelona en spraken Engelse media van het 'Wonder van Anfield'.

Ondanks het verbod op toeschouwers denkt Klopp dat Liverpool nog een kans heeft tegen Real Madrid. "Iedereen denkt dat we uitgeschakeld zijn na de 3-1-nederlaag", aldus Klopp. "We hebben niet zoveel meer te verliezen. We gaan ervoor."

Real Madrid won de eerste wedstrijd in Madrid met 3-1. Foto: ANP

'Zal ongelooflijk moeilijk worden'

"We moeten 100 procent zijn om het te kunnen halen", vervolgde Klopp. "Het belangrijkste is hoe we spelen. We moeten de wedstrijd eerst maar eens proberen te winnen en dan kijken welk resultaat er nodig is."

"Een clean sheet is heel belangrijk, maar ik weet niet of er een team in de wereld is dat geen kansen tegen krijgt tegen Real. Tegen zoveel kwaliteit moet je op je allerhoogste niveau verdedigen en dat hebben we in Madrid niet gedaan. Desondanks moeten we erin blijven geloven. Maar het zal ongelooflijk moeilijk worden."

Liverpool-Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur. 'The Reds' moeten minstens met twee doelpunten verschil winnen om de halve finales te bereiken. Daarin wacht een tweeluik met de winnaar van de kwartfinale tussen Bayern München en Paris Saint-Germain.