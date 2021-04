Ajax heeft dinsdag de komst van Gerry Hamstra afgerond. De vijftigjarige geboren Groninger, die vorige maand door de achterdeur vertrok bij sc Heerenveen, wordt in Amsterdam als technisch manager de rechterhand van directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Hamstra heeft een contract tot medio 2024 getekend, meldt Ajax op zijn site. De technisch manager gaat zich volgens de koploper van de Eredivisie vooral richten op "het contracteren van talentvolle jeugdspelers en de contractverlengingen van de spelers van Jong Ajax".

"Wij hadden behoefte aan iemand die focus heeft op jeugdspelers en de talenten van Jong Ajax. Maar Gerry gaat ons ook helpen bij de scouting", aldus Overmars, die al sinds medio 2012 de technische baas is bij Ajax. "Het is voor mij prettig dat we iemand erbij hebben gekregen, waardoor ik nog meer aandacht aan de samenstelling van de A-selectie kan besteden."

Hamstra, die zijn zijn nieuwe baan "een geweldige kans" noemt, was de afgelopen vijf jaar in dienst van sc Heerenveen. Daar was hij als technisch manager onder meer verantwoordelijk voor het kopen en verkopen van spelers en de jeugdopleiding.

De voormalig hoofd jeugdopleiding bij Vitesse vertrok vorige maand ondanks een nog twee jaar doorlopend contract uit Friesland, mede doordat hij in het geheim gesprekken met Ajax zou hebben gevoerd.

"We zijn onaangenaam verrast door zijn vertrek en houden hier een bittere nasmaak aan over", zei algemeen directeur Cees Roozemond destijds tegen Omrop Fryslân. "De interesse speelde al langer. We zijn een chique club die altijd open en eerlijk is. Dat was Gerry in dit geval niet."

