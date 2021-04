AC Milan moet het in de komende competitiewedstrijd zonder Zlatan Ibrahimovic doen. De Zweedse sterspeler is dinsdag voor één duel geschorst vanwege de rode kaart die hij zaterdag op bezoek bij Parma kreeg.

Ibrahimovic werd na een uur van het veld gestuurd, omdat hij commentaar op de scheidsrechter had geleverd. De 39-jarige Zweed liet naderhand weten dat het allemaal op een misverstand berustte, maar de Italiaanse tuchtcommissie ging daar niet in mee.

Door zijn schorsing moet Ibrahimovic, die ook een boete van 5.000 euro krijgt, de thuiswedstrijd van zondag tegen Genoa vanaf de tribune bekijken. Volgende week woensdag, wanneer Milan thuis tegen Sassuolo speelt, kan hij weer meedoen.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Ibrahimovic rood kreeg. Tijdens een verhitte bekerwedstrijd tegen Internazionale werd hij al met twee keer geel van het veld gestuurd. De Zweed kreeg het tijdens dat duel flink aan de stok met Inter-spits Romelu Lukaku.

Ondanks zijn rode kaarten is Ibrahimovic dit seizoen met zeventien goals in 25 officiële wedstrijden belangrijk voor Milan. Zij ploeg streed lang om de koppositie, maar staat nu op gepaste afstand van Inter tweede in de Serie A.

Ibrahimovic heeft een aflopend contract in Milaan, maar staat op het punt om voor een jaar bij te tekenen, zo liet technisch directeur en clubicoon Paolo Maldini vorig weekend weten.

