Danny Makkelie heeft twee maanden voor de start van het EK een van zijn assistenten vervangen, bevestigt de KNVB dinsdag aan NU.nl na berichtgeving door Omrop Fryslân. De scheidsrechter heeft het vertrouwen in Mario Diks opgezegd na de controverse om een afgekeurde goal van Cristiano Ronaldo in het EK-kwalificatieduel Servië-Portugal (2-2).

Ronaldo dacht eind vorige maand in de laatste minuut van de blessuretijd de winnende treffer te maken. Zijn inzet werd ogenschijnlijk net achter de doellijn weggewerkt door de Servische verdediger Stefan Mitrovic, maar Makkelie kende geen treffer toe.

Diks was de grensrechter aan die zijde van het veld. Hij gaf geen signaal dat de bal over de lijn was geweest. Er was geen doellijntechnologie in Belgrado.

Ronaldo beklaagde zich woedend bij Diks en kreeg daarvoor een gele kaart van Makkelie. De superster gooide vervolgens zijn aanvoerdersband kwaad op de grond en schreef na het duel op Instagram dat "de hele natie is geschaad".

Vier dagen na het duel vertelde Makkelie aan Diks dat hij vervangen wordt door Jan de Vries. "Op woensdag 31 maart hoorde ik van Makkelie dat hij verder wil met een andere assistent, want het vertrouwen in onze samenwerking is weg", zegt Diks tegen Omrop Fryslân.

"Ik hoopte echt op meer steun, begrip en vertrouwen na de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren."

De Servische verdediger Stefan Mitrovic haalt de bal van achter de doellijn weg na een inzet van Ronaldo. De Servische verdediger Stefan Mitrovic haalt de bal van achter de doellijn weg na een inzet van Ronaldo. Foto: screenshot

Makkelie werkte afgelopen weken al met De Vries

Makkelie bevestigt tegen Omrop Fryslân dat Diks niet langer zijn assistent is. "Uit respect voor Mario, maar ook in het belang van het team, doen we over de reden van de wisseling geen uitspraken."

De Vries was de afgelopen twee weekenden al een van de grensrechters bij het door Makkelie geleide Eredivisie-duels FC Emmen-RCK Waalwijk en FC Utrecht-Feyenoord. Diks assisteerde Jochem Kamphuis (speelronde 28) en Pol van Boekel (speelronde 29).

Diks en Hessel Steegstra waren de afgelopen jaren de vaste assistenten van Makkelie. De verwachting is dat de 38-jarige Nederlander komende zomer een van de scheidsrechters is bij het EK, maar de UEFA heeft de namen van de arbiters nog niet bekendgemaakt.