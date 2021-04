Sergio Ramos is positief getest op het coronavirus, meldt Real Madrid dinsdag in een korte verklaring. De aanvoerder van de Spaanse topclub stond al aan de kant door een kuitblessure.

Het was al zeker dat Ramos woensdag niet mee kan doen in de return tegen Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van Zinédine Zidane verdedigt op Anfield een 3-1-voorsprong uit de heenwedstrijd.

De 35-jarige Ramos is dit kalenderjaar nog amper in actie gekomen voor Real. Aan het begin van 2021 miste hij bijna twee maanden door een operatie aan de meniscus van zijn linkerknie. Half maart keerde hij terug op het veld, maar twee weken geleden raakte hij geblesseerd aan zijn kuit in de coolingdown kort na de 3-1-zege van Spanje op Kosovo.

De verdediger miste daardoor vorige week het eerste duel met Liverpool. Afgelopen zaterdag zat hij flink meelevend op de tribune bij de wedstrijd tegen FC Barcelona (2-1-zege). Vanwege zijn revalidatie heeft hij de afgelopen weken amper contact gehad met zijn ploeggenoten.

Raphaël Varane, die normaal gesproken samen met Ramos centraal in de defensie staat bij Real, testte vorige week al positief op het coronavirus. De Fransman zit ook niet in de selectie voor de return tegen Liverpool.

Zidane mist woensdag ook de geblesseerden Eden Hazard, Dani Carvajal en Lucas Vázquez

293 Samenvatting Real Madrid-Liverpool (3-1)

