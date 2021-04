Eintracht Frankfurt-trainer Adi Hütter maakt na dit seizoen voor een recordbedrag van 7,5 miljoen euro de overstap naar Borussia Mönchengladbach. Niet eerder betaalde een Bundesliga-club zoveel geld voor een nieuwe hoofdcoach.

Frankfurt meldt in een verklaring dat Gladbach aan de afkoopsom in het contract van Hütter heeft voldaan zonder daarbij een bedrag te noemen, maar volgens Duitse media gaat het om 7,5 miljoen euro.

Gladbach was op zoek naar een nieuwe trainer nadat halverwege februari bekend werd dat Marco Rose na dit seizoen naar Borussia Dortmund vertrekt. Hütter leidde Frankfurt sinds zijn komst in 2018 naar een zevende en negende plek in de Bundesliga en staat dit seizoen knap vierde met de club.

De 51-jarige Oostenrijker was eerder in eigen land één jaar trainer bij Red Bull Salzburg. In Zwitserland had hij BSC Young Boys vervolgens drie jaar onder zijn hoede. Met beide clubs werd hij kampioen.

Het vastleggen van Hütter betekent dat Gladbach hoe dan ook niet meer in de markt is voor Erik ten Hag. De Ajax-trainer werd in Duitse media gelinkt aan een overstap naar de huidige nummer acht van Duitsland, al ontkende hij dat er iets speelde.

Opvallend is dat Gladbach en Frankfurt zaterdag tegenover elkaar staan in de Bundesliga. De wedstrijd in Mönchengladbach begint om 15.30 uur.

