Florentino Pérez is dinsdag herkozen als voorzitter van Real Madrid. De 74-jarige Spanjaard had geen tegenkandidaten en staat voor zijn zesde termijn als preses van de dertienvoudig Champions League-winnaar.

De herbenoeming van Pérez werd vlak na middernacht, toen de deadline was verstreken, beklonken. Tegenkandidaten hadden een kleine twee weken de tijd om zich te melden, maar dienden zich niet aan. Het betekent dat hij ook de komende vier jaar aan het bewind blijft in Madrid.

Het gebrek aan tegenkandidaten is geen grote verrassing, want voor deelname aan de verkiezingen gelden strenge voorwaarden, die in 2012 door Pérez zelf werden opgesteld. Zo moet een kandidaat minimaal 15 procent van het budget van de club aan eigen vermogen hebben, wat neerkomt op ruim 100 miljoen euro.

In totaal mag Pérez zich al achttien jaar voorzitter van Real noemen. Hij leidde de club eerder tussen 2000 en 2006 en staat sinds 2009 onafgebroken aan het roer. Onder zijn leiding werd onder meer zes keer de Champions League gewonnen en pakte de topclub vijf keer de landstitel.

De geruisloze herbenoeming staat haaks op de verkiezingen die onlangs bij rivaal FC Barcelona plaatsvonden. Daar stapte de fel bekritiseerde Josep Maria Bartomeu op; hij werd opgevolgd door Joan Laporta, die al eerder voorzitter was in Camp Nou.

Real en Barcelona zijn momenteel samen met Atlético Madrid verwikkeld in een spannende strijd om de Spaanse landstitel. Met nog acht speelrondes te gaan heeft koploper Atlético 67 punten, geeft Real een punt toe en staat Barcelona daar weer een punt achter. Sevilla heeft zes punten minder dan Atlético en doet dus ook nog mee.

