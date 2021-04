Trainer Ernie Brandts staat de komende dagen niet voor de groep van FC Eindhoven. De kwakkelende club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft die beslissing genomen nadat de spelersgroep het vertrouwen in de technische staf zou hebben opgezegd.

Het Eindhovens Dagblad meldde maandagavond dat uit een stemming is gebleken dat er binnen de selectie geen draagvlak meer is voor Brandts. Er heerst naar verluidt onvrede over de tactische en voetbaltechnische benadering van de 65-jarige trainer en zijn gelaten houding na nederlagen.

Ook binnen de technische staf zou het al maanden niet boteren tussen bepaalde personen en is er volgens de spelers een gebrek aan eenheid. FC Eindhoven wil de berichtgeving niet bevestigen, maar de club meldt wel dat "in onderling overleg" is besloten dat Brandts de komende dagen niet voor de groep zal staan.

"FC Eindhoven beraadt zich in de komende dagen op de toekomst van de huidige technische staf. Na gesprekken met de technische staf en de spelersgroep neemt de club de tijd om tot een passende oplossing te komen", schrijft FC Eindhoven in een verklaring op de site.

Niet alle leden van de technische staf zouden het vertrouwen van de spelers hebben verloren. Volgens het Eindhovens Dagblad wil de selectie dat assistent-trainer Ivo Rossen voor de groep gaat staan. Brandts is sinds de zomer van 2019 trainer van FC Eindhoven, dat onlangs juist nog de intentie uitsprak om zijn contract te verlengen.

De huidige onrust bij FC Eindhoven komt desondanks niet als een grote verrassing, want de club is bezig aan een dramatische periode. Van de zestien duels dit kalenderjaar wonnen de Eindhovenaren er slechts één: op 5 april tegen laagvlieger FC Dordrecht (1-5). FC Eindhoven bezet de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

