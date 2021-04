Luuk de Jong heeft maandagavond met Sevilla een zwaarbevochten overwinning geboekt in La Liga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui won in een spektakelstuk met 3-4 van middenmoter Celta de Vigo en mag nog dromen van de landstitel.

Sevilla kwam al na zeven minuten op voorsprong in Vigo door een harde kopbal van verdediger Jules Koundé, maar de doelpuntenmaker was niet veel later ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Hij veroorzaakte een strafschop, die onberispelijk werd binnengeschoten door Iago Aspas.

Twee minuten later was de topscorer van Celta opnieuw trefzeker na een vlijmscherpe counter die hij koeltjes afrondde. Een van richting veranderd schot van Fernando leidde in de 35e minuut tot de 2-2, maar Brais Méndez zette Celta nog voor rust weer op voorsprong met een schitterend lobje van dichtbij.

Na die spectaculaire eerste helft met vijf doelpunten deed Ivan Rakitic een kwartier na rust een duit in het zakje door van dichtbij de 3-3 binnen te schieten, waarna de doelpuntenproductie bij beide ploegen even stokte.

De Jong mocht in de 63e minuut zijn opwachting maken, maar zag ruim tien minuten later dat zijn ploeggenoot Papu Gómez de 3-4 maakte. De Argentijn profiteerde van slecht uitverdedigen van Joseph Aidoo en passeerde doelman Iván Villar.

Sevilla kan een plek bij de eerste vier en daarmee een Champions League-ticket nauwelijks meer ontgaan - de voorsprong op nummer vijf Real Sociedad bedraagt veertien punten - en is zelfs een outsider voor het kampioenschap. De achterstand van de nummer vier op koploper Atlético Madrid is 'slechts' zes punten.

Sevilla mag nog dromen van de landstitel door de spectaculaire zege op Celta.

Leverkusen ziet CL-ticket verder uit zicht verdwijnen

In de Bundesliga deed Bayer Leverkusen slechte zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League. De 'Werkself' kwam op bezoek bij 1899 Hoffenheim niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Bij Leverkusen maakte de Nederlandse verdediger Jeremie Frimpong in de 71e minuut zijn opwachting, terwijl Daley Sinkgraven negentig minuten op de bank bleef. Het was het tweede duel na het ontslag van trainer Peter Bosz, die eind maart moest vertrekken na de 3-0-nederlaag tegen Hertha BSC.

Bayer Leverkusen bezet de zesde plek met 44 punten en moet voor een klein wonder zorgen om deelname aan de Champions League veilig te stellen. Het gat met nummer vier Eintracht Frankfurt bedraagt negen punten.

Ook in de Premier League werd maandagavond niet gescoord. Everton speelde zonder treffers gelijk bij Brighton & Hove Albion en bleef voor de vierde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning. Joël Veltman deed de hele wedstrijd mee bij Brighton.

Everton staat momenteel achtste met 48 punten. Dat zijn er zeven minder dan nummer vier West Ham United en alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League.

Joël Veltman pakte met Brighton & Hove Albion een punt tegen Everton.

