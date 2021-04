Roda JC heeft maandagavond de Limburgse derby tegen MVV Maastricht in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De ploeg uit Kerkrade zegevierde met 2-4 in een bij vlagen spectaculair duel. Almere City deed slechte zaken met het oog op promotie, maar ontsnapte in blessuretijd wel aan een nederlaag tegen Telstar: 1-1.

Bij MVV-Roda JC vielen in de eerste helft liefst vijf doelpunten. De thuisploeg begon voortvarend aan het duel en leidde binnen twintig minuten met 2-0. Jérôme Déom was het eindstation van een vlotte aanval en Joy-Lance Mickels schoot binnen na een counter.

Voor rust knokte Roda JC zich helemaal terug in de wedstrijd. Patrick Pflücke tekende in de 23e minuut voor de aansluitingstreffer en via Richard Jensen en Fabian Serrarens ging de ploeg van trainer Jurgen Streppel zelfs met een 2-3-voorsprong rusten.

In de tweede helft kwam Roda JC niet echt meer in de problemen, mede dankzij een rode kaart voor MVV-middenvelder Thibaut Van Acker vlak na rust. De Belg moest vertrekken na een grove charge. Twaalf minuten later zorgde Jensen met een kopbal voor de bevrijdende treffer voor Roda en zijn tweede doelpunt van de avond.

Roda JC boekte de eerste zege sinds 28 maart, toen SC Cambuur werd verslagen. De ploeg van Streppel staat achtste en is zo goed als zeker van een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. MVV bezet de dertiende plek.

Roda JC won de Limburgse derby van MVV. Foto: Pro Shots

Duur puntenverlies Almere City tegen Telstar

Almere City bewees zichzelf juist een slechte dienst met het oog op promotie door met 1-1 gelijk te spelen tegen Telstar. De ploeg van interim-trainer Jeroen Rijsdijk stevende lange tijd zelfs op een nederlaag af door een doelpunt van Glynor Plet in de veertiende minuut na geklungel achterin.

In extremis sleepte Almere City toch nog een punt uit het vuur in het Yanmar Stadion. Verdediger Radinio Balker kopte in de vijfde minuut van de blessuretijd raak uit een vrije trap van Jorrit Smeets en bezorgde zijn ploeg zo een zwaarbevochten punt.

Door de de remise verzuimde nummer drie Almere City om nummer twee De Graafschap tot op een punt te naderen. De ploeg uit Doetinchem heeft zeventig punten, drie meer dan Almere City. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Onderin de Keuken Kampioen Divisie boekte Jong AZ een probleemloze overwinning op FC Dordrecht: 4-0. Met Bram Franken, Richonell Margaret, Jelle Duin en Mohamed Taabouni scoorden er vier verschillende spelers bij de Alkmaarders.

Teleurstelling bij Telstar na het verspelen van een zeker lijkende zege tegen Almere City. Teleurstelling bij Telstar na het verspelen van een zeker lijkende zege tegen Almere City. Foto: Pro Shots

