De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar Roel Janssen, bevestigt een woordvoerder van de KNVB maandagavond. De verdediger van Fortuna Sittard uitte zaterdagavond na de verloren thuiswedstrijd tegen FC Emmen (1-3) forse kritiek op scheidsrechter Joey Kooij.

De dertigjarige Janssen werd vlak na rust met rood van het veld gestuurd na het vasthouden van Paul Gladon. De Fortuna-verdediger kon begrip opbrengen voor de strafschop, maar had geen goed woord over voor de rode kaart en maakte Kooij in het algemeen met de grond gelijk.

"Het is een heel arrogant ventje. Als je ziet hoe hij de wedstrijden leidt: hij fluit voor iedere scheet, zelfs voor tackles op de bal. Deze jongen kan niet fluiten. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb meerdere wedstrijden van hem gezien en het is gewoon dramatisch", zei Janssen in niet mis te verstane bewoordingen bij ESPN.

Kooij toonde begrip voor de frustraties bij Fortuna, maar denkt dat Janssen beter niet voor de camera had kunnen verschijnen. "Ik denk dat dit een perfect voorbeeld is van een speler die geïnterviewd wordt en nog vol in de emotie van de wedstrijd zit."

Door het vooronderzoek van de aanklager moet Janssen vrezen voor een schorsing. De Limburger, die dit seizoen al zeven gele kaarten pakte, is een vaste kracht in het hart van de verdediging van Fortuna en speelde tot dusver 28 officiële wedstrijden.

De ploeg van trainer Sjors Ultee vervolgt de competitie op zondag 25 april met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter ADO Den Haag. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie speelt daarna nog duels met FC Twente, AZ, Vitesse en Willem II.

Roel Janssen had geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Joey Kooij. Foto: Pro Shots

