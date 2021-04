ADO Den Haag lijkt toch niet te worden overgenomen door Cosinus Group Capital. De Zwitserse investeringsmaatschappij heeft volgens VI en het AD niet aan de gewenste betalingen voldaan.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi bevestigde vorige maand dat ADO met "allerlei partijen" in gesprek is over een overname. Cosinus Group Capital - de in Den Haag geboren Anthony Rothengatter is daar uitvoerend partner - werd genoemd als belangrijkste gegadigde.

Cosinus Group Capital had naar verluidt al weken een akkoord met grootaandeelhouder United Vansen, maar nu blijkt dat de potentiële nieuwe eigenaar meerdere betalingstermijnen heeft laten verstrijken. Daarop besloot United Vansen om de stekker uit het akkoord te trekken.

Volgens het AD moest het Zwitserse bedrijf na de overeenkomst nog op zoek naar investeerders om voor de benodigde financiën te zorgen en is dat niet gelukt. Mogelijk worden de onderhandelingen later opnieuw opgestart, maar daar lijkt het niet op.

Het is geen geheim dat ADO in financiële problemen verkeert. De huidige eigenaar United Vansen wil naar verluidt geen geld meer in de club steken en zou zelfs met een forse betalingsachterstand kampen. Een overname moet daardoor uitkomst bieden.

Niet alleen financieel maar ook sportief maakt ADO een moeizaam seizoen door. De ploeg van trainer Ruud Brood, die in november de ontslagen Aleksandar Rankovic opvolgde, is momenteel met zestien punten hekkensluiter in de Eredivisie. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

