Nick Marsman vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord om een avontuur in de Major League Soccer (MLS) aan te gaan. De doelman tekent een contract bij Inter Miami, de club van David Beckham.

De dertigjarige Marsman beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord en vertrekt zodoende transfervrij uit Rotterdam. Hij tekent tot medio 2023 bij Inter Miami, dat vorige maand aan het nieuwe seizoen is begonnen.

Feyenoord nam Marsman in de zomer van 2019 over van FC Utrecht. De geboren Zwollenaar fungeerde als reservekeeper bij de Rotterdamse club, maar door blessureleed bij eerste doelman Justin Bijlow stond hij dit seizoen tot dusver in 25 officiële wedstrijden onder de lat en daarin maakte hij een overwegend goede indruk.

"Bij Feyenoord heb ik de kans gekregen mij elke dag te meten met enkele van de beste keepers van Nederland. Dat ik ook nog een groot aantal wedstrijden zelf onder de lat heb mogen staan, maakt mij heel trots", zegt Marsman op de site van Feyenoord.

Nick Marsman keepte dit seizoen tut dusver 25 officiële duels voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Marsman wordt ploeggenoot van Higuaín en Matuidi

De carrière van Marsman begon in 2011 bij FC Twente, waar hij 121 officiële wedstrijden keepte. Na onder meer een jaar op huurbasis bij Go Ahead Eagles vertrok de keeper in de zomer van 2017 naar FC Utrecht, maar daar had hij geen basisplek.

Bij Inter Miami wordt Marsman ploeggenoot van onder anderen Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi en oud-Feyenoorder Kelvin Leerdam. De club werd pas in 2018 opgericht door Beckham en debuteerde vorig jaar in de MLS.

Feyenoord vervolgt de Eredivisie op zondag 25 april met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Normaal gesproken keert Bijlow dan weer terug onder de lat; de eerste doelman viel zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-2) vlak voor tijd geblesseerd uit en moest vervangen worden door Marsman.

