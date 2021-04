Sarina Wiegman wil dat de Oranjevrouwen dinsdag in de oefeninterland tegen Australië laten zien dat de zwakke wedstrijd van vrijdag tegen Spanje (1-0-nederlaag) een incident was. Volgens de bondscoach kan de nummer zeven van de wereldranglijst in Nijmegen kapotgespeeld worden, zolang haar ploeg niet meegaat in het powervoetbal van het Australische team.

"De voetbalcultuur van Australië is heel anders; ze hebben veel kracht. We moeten voorkomen dat het een renwedstrijd wordt. Ze willen elke bal vooruit spelen. Wij moeten dat niet doen", aldus Wiegman maandag op een persmoment van de Oranjevrouwen in Zeist.

"Als we de bal hebben, moeten we die laten rondgaan. We moeten rustig blijven, vast aan de bal en de ruimtes vinden. Dan kunnen we Australië pijn doen."

Vrijdag in Marbella kon Nederland Spanje geen moment pijn doen. De ploeg van Wiegman creëerde bijna niets tegen de nummer twaalf van de FIFA-ranking. "Ik ben nog nooit een ploeg tegengekomen met zo'n goed positiespel. Ze hielden ons negentig minuten onder druk en wij vielen stil. Dat mag tegen Australië niet gebeuren."

Lachende gezichten maandag op de training van de Oranjevrouwen. Lachende gezichten maandag op de training van de Oranjevrouwen. Foto: ANP

'Ik ben niet geschrokken'

De pijnlijke nederlaag in Spanje was wennen voor de Oranjevrouwen, die vierde staan op de FIFA-ranking en vorig jaar in de EK-kwalificatie vrijwel louter ruime zeges boekten.

"Tegen Spanje en morgen ook tegen Australië wacht ons wel flinke weerstand. Dat hebben we nodig om ons door te ontwikkelen. Ik ben dan ook niet geschrokken van de nederlaag tegen Spanje, maar wel teleurgesteld. Morgen moet het anders."

Net als tegen Spanje zullen de Oranjevrouwen tegen Australië starten in een zeer sterke opstelling. Er is weinig tijd om te experimenteren, met alleen nog in juni een interlandperiode voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. "Dit wordt voor ons weer een belangrijke test. En ik ga niet alles omgooien omdat het vorige resultaat niet goed was."

Nederland-Australië begint dinsdag om 18.30 uur in Stadion De Goffert in Nijmegen en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Esther Staubli.