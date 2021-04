PSV heeft vrijdag na moeizame onderhandelingen de transfer van Joël Drommel afgerond. De 24-jarige keeper komt na dit seizoen over van FC Twente en tekent een contract tot medio 2026 bij de Eindhovenaren.

Begin maart leek het er al op dat Drommel na dit seizoen naar PSV zou vertrekken, maar de clubs konden het toen niet eens worden over de transfersom. FC Twente hoopte naar verluidt circa 6 miljoen euro uit de transfer te halen en dat kwam niet overeen met het prijskaartje dat PSV voor ogen had.

Volgens verschillende media betalen de Eindhovenaren nu circa 3,5 miljoen euro aan FC Twente. Technisch directeur Jan Streuer van de tukkers vertelde maandag al aan De Telegraaf dat Drommel de onderhandelingen weer op gang bracht door af te zien van het contractueel afgesproken percentage van de transfersom.

"Vanaf het eerste gesprek heb ik mijn zinnen op een overstap naar PSV gezet", zegt Drommel op de site van PSV. "De club en trainer Roger Schmidt hebben veel vertrouwen in mijn kwaliteiten. PSV strijdt jaarlijks om de prijzen en speelt Europees voetbal. Naar die uitdaging was ik op zoek."

FC Twente speelde eerder dit jaar al in op het naderende vertrek van Drommel door Lars Unnerstall te halen. De Duitser komt transfervrij over van uitgerekend PSV, waarbij hij op dit moment reservekeeper is achter eerste keus Yvon Mvogo.

Toekomst Mvogo bij PSV nog onzeker

Het is nog niet duidelijk wat de komst van Drommel betekent voor de toekomst van Mvogo in Eindhoven. De keeper wordt in principe voor twee jaar gehuurd van RB Leipzig, maar de Bundesliga-club heeft een optie om hem na dit seizoen al te terug te halen.

"Daarom wilden we er zeker van zijn bij de start van het seizoen te beschikken over een betrouwbare keeper die de kwaliteiten heeft om voor PSV te spelen", zegt technisch manager John de Jong. "Dat is met het aantrekken van Joël gelukt."

Drommel, die in Enschede nog over een contract tot medio 2022 beschikte, heeft de transfer naar PSV te danken aan zijn sterke seizoen bij FC Twente. De Noord-Hollander is al jaren eerste keeper bij de club uit Enschede, waarmee hij in het seizoen 2017/2018 naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde en een jaar later promotie bewerkstelligde.

Zijn ontwikkeling werd al beloond door bondscoach Frank de Boer, die Drommel in november voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal haalde. In maart was hij een van de afvallers uit de voorlopige selectie voor de eerste WK-kwalificatieduels. De keeper wacht nog op zijn interlanddebuut.

Met PSV komt Drommel volgend seizoen mogelijk uit in de Champions League. De Eindhovenaren strijden in de slotfase van het seizoen met AZ om de tweede plek in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de voorronde van het miljoenenbal.

