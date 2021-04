Érick Gutiérrez kan de rest van dit seizoen niet meer in actie komen voor PSV. De 25-jarige middenvelder liep onlangs op de training een spierblessure op.

Het is niet bekend waar Gutiérrez precies last van heeft. PSV meldt maandag op zijn site alleen dat de Mexicaan de resterende wedstrijden van dit seizoen aan zich voorbij moet laten gaan en in zijn geboorteland gaat revalideren.

Het is niet de eerste keer dat Gutiérrez langdurig uit de roulatie is, want hij miste dit seizoen al veel wedstrijden door een knieblessure. Mede daardoor kwam hij tot slechts tien officiële wedstrijden, waarvan negen als invaller.

Sinds zijn komst in Eindhoven heeft Gutiérrez sowieso nog geen potten kunnen breken. De negentienvoudig international wist in zijn eerste drie seizoenen bij PSV geen vaste basisplek te veroveren en staat op nog maar 58 officiële wedstrijden. Zijn contract loopt nog door tot medio 2023.

Gutiérrez is niet de eerste PSV'er die door een blessure de rest van het seizoen moet laten schieten. Hij komt in een rijtje met spits Maximiliano Romero (knie) en aanvallende middenvelders Mauro Júnior (knie) en Ryan Thomas (enkel).

Zonder Gutiérrez in de selectie vervolgt PSV de strijd om de tweede plek in de Eredivisie op zaterdag 24 april met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Komend weekend staat er geen speelronde in de competitie op het programma, omdat Ajax en Vitesse dan de finale van de TOTO KNVB Beker spelen.

