Thomas Letsch heeft zijn contract als trainer van Vitesse maandag met een jaar verlengd. De 52-jarige Duitser, die bezig is aan een sterk debuutseizoen in Arnhem, ligt nu tot medio 2023 vast bij de bekerfinalist.

Onder leiding van Letsch doet Vitesse nog mee in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie en bereikte de club de eindstrijd van de TOTO KNVB Beker, waarin Ajax zondag in De Kuip de tegenstander is.

"Ik weet nog goed hoe we hier ongeveer tien maanden geleden stonden. En nu staan we hier opnieuw, met een contractverlenging op zak. Het is een groot genoegen om bij Vitesse te werken. Ik ben enorm blij met het vertrouwen vanuit de club", aldus Letsch.

"We hebben dit seizoen iets moois neergezet. Maar in deze fase draait het om het goed beëindigen van het seizoen. Daarnaast ben ik overtuigd van de manier waarop we bij de club werken. We willen de komende tijd stappen blijven zetten en samen aan de toekomst bouwen."

Onder leiding van Thomas Letsch heeft Vitesse dit seizoen veel reden tot juichen. Foto: Pro Shots

'Alles is dit seizoen uitgekomen'

Volgens technisch directeur Johannes Spors heeft zijn landgenoot de nieuwe verbintenis zelf afgedwongen. "De contractverlenging voor Thomas is een blijk van waardering en vertrouwen. En bovenal is dit het bewijs dat we volledig overtuigd zijn van zijn kwaliteiten en de manier waarop we bij de club met elkaar werken", zegt hij.

"Alles waar we een jaar geleden over hebben gesproken, is dit seizoen uitgekomen. Maar voorlopig ligt de focus op het einde van het seizoen. We willen van een goed seizoen in de komende weken een fantastisch seizoen maken."

Letsch was eerder bij Red Bull Salzburg assistent van de huidige PSV-trainer Roger Schmidt. In de afgelopen jaren was hij kort hoofdcoach van FC Liefering, Erzgebirge Aue en Austria Wien.

