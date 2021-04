Diego Simeone maakt zich allesbehalve zorgen over de matige reeks waaraan Atlético Madrid bezig is in La Liga. De koploper zag in de afgelopen weken de voorsprong op Real Madrid en FC Barcelona verdampen, maar de Argentijnse trainer geniet juist van de spanning.

"Zo gaat het nu eenmaal. Real en Barcelona begonnen wisselvallig en wij waren sterk. Nu is het andersom. Ik hou juist van deze spannende fase van het seizoen", zei Simeone zondag nadat zijn ploeg bij Real Betis (1-1) voor de zesde keer in negen duels punten had verspeeld.

"Ik vind het vooral geweldig dat mijn spelers altijd alles geven. We hebben een doel en dat zorgt ervoor dat we zowel fysiek als mentaal kunnen blijven gaan. Ik heb mijn ploeg dit seizoen nog geen moment zien verzaken."

Hoewel Atlético in de afgelopen weken punten verspeelde tegen Celta de Vigo (2-2), Levante (0-2), Real Madrid (1-1), Getafe (0-0), Sevilla (1-0) en Betis, zegt Simeone juist trots te zijn dat zijn ploeg nog altijd om de titel strijdt.

"Aan het einde van het seizoen is er nu eenmaal meer spanning. Maar we zijn juist groeiende", aldus de vijftigjarige Argentijn. "Vorig jaar waren we een ploeg in ontwikkeling en nu staan we op een prachtige positie. We moeten dit volhouden."

Er zijn nog acht speelrondes te gaan in La Liga. Atlético werd tien keer kampioen van Spanje, voor het laatst in 2014.

Stand boven in La Liga 1. Atlético Madrid 30-67 (+32)

2. Real Madrid 30-66 (+29)

3. FC Barcelona 30-65 (+43)

4. Sevilla 29-58 (+19)

