Klaas-Jan Huntelaar heeft de strijd tegen degradatie met Schalke 04 nog niet opgegeven. De 37-jarige spits put hoop en vertrouwen uit de 1-0-overwinning die de Bundesliga-club zondag boekte tegen FC Augsburg.

Schalke won pas voor de tweede keer dit Bundesliga-seizoen en heeft nog steeds een wonder nodig om niet te degraderen. 'Die Königsblauen' hebben met zes duels te gaan een achterstand van dertien punten op de zestiende plek, de positie waarmee rechtstreekse degradatie wordt ontlopen.

"Deze overwinning geeft een heel goed gevoel. Vorige week zag je al de eerste voortekenen, toen we echt een eenheid waren. Vandaag pakten we de punten, dus we zijn blij", aldus Huntelaar na de zege op Augsburg.

De 76-voudig international heeft de strijd nog niet opgegeven. "Het begint bij je manier van denken. Je moet er altijd in geloven en we bekijken het nu stap voor stap. We hebben nu gewonnen en de volgende wedstrijd zullen we ook weer winnen."

Huntelaar, die in de winterstop overkwam van Ajax, stond tegen Augsburg voor de tweede keer op rij in de basis bij Schalke. Hij keerde vorige maand terug van blessureleed bij de club waar hij tussen 2011 en 2017 ook al speelde.

De volgende wedstrijd van Schalke is zaterdag, wanneer de zevenvoudig landskampioen op bezoek gaat bij nummer tien SC Freiburg. Daarna volgen nog duels met Arminia Bielefeld (uit), Hertha BSC (thuis), Hoffenheim (uit), Eintracht Frankfurt (thuis) en 1. FC Köln (uit).

