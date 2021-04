Trainer Paulo Fonseca van AS Roma heeft zijn spelers zondag op scherp gezet voor het kwartfinaleduel met Ajax in de Europa League. De Romeinen verdedigen donderdag een 2-1-voorsprong tegen de Amsterdammers.

"Ajax is een zeer goede ploeg. Het gaat nog heel lastig voor ons worden", zei hij na de competitiezege op Bologna (1-0). "Mijn spelers moeten beseffen dat er nog niets is beslist en dat we een topprestatie nodig hebben om verder te komen."

Anders dan Ajax-trainer Erik ten Hag, gaf Fonseca veel van zijn spelers rust. Zo bleven Rick Karsdorp, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, Edin Dzeko en doelman Pau López buiten zijn basisformatie.

"Ik vond het belangrijk om spelers rust te gunnen", zei Fonseca. "Dat was nodig na die zware wedstrijd van donderdag in Amsterdam."

Henrikh Mkhitaryan maakte in de tweede helft zijn rentree na blessureleed. "Het is goed om hem er donderdag tegen Ajax weer bij te hebben", zei Fonseca die tegen Bologna geen beroep kon doen op de geblesseerde Leonardo Spinazzola, Chris Smalling en Stephan El Shaarawy.

Ajax boekte zondag een 0-1-zege op RKC Waalwijk en kan dus ook met een goede generale toewerken naar de wedstrijd tegen Roma. Het duel begint donderdag om 21.00 uur in Stadio Olimpico.

