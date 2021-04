Atlético Madrid heeft zondag opnieuw punten laten liggen in de Spaanse titelstrijd. De ploeg van coach Diego Simeone kwam niet verder dan 1-1 bij Real Betis en heeft nog één punt voorsprong op Real Madrid. In Griekenland werd Olympiacos mede dankzij een goal van PSV-huurling Bruma voor de 46e keer landskampioen.

Atlético, waarbij de geblesseerde en geschorste Luis Suárez ontbrak, begon juist uitstekend aan de uitwedstrijd tegen Real Betis en kwam al na vijf minuten op voorsprong via een intikker van Yannick Carrasco. Een kwartier later bracht Cristian Tello de thuisploeg met een volley op gelijke hoogte.

Kort na rust viel João Félix geblesseerd uit bij Atlético. In het vervolg van de tweede helft kreeg Betis een aantal grote kansen, maar hield doelman Jan Oblak de bezoekers op de been. Atlético was alleen in blessuretijd nog gevaarlijk via Ángel Correa.

Atlético had een paar maanden geleden nog een flinke voorsprong op Real en Barcelona, maar de ploeg presteert de laatste tijd dramatisch in La Liga. In de laatste elf competitieduels wonnen de Madrilenen vier keer, verloren ze tweemaal en speelden ze vijf keer gelijk.

Ondanks het gelijkspel neemt Atlético de koppositie weer over van Real, dat zaterdag in 'El Clásico' met 2-1 van het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman won. Barcelona staat derde op twee punten van Atlético.

De spelers van Olympiacos vieren het veroveren van de 46e landstitel. De spelers van Olympiacos vieren het veroveren van de 46e landstitel. Foto: Pro Shots

Bruma scoort in kampioensduel Olympiacos

In Griekenland bepaalde Bruma diep in blessuretijd de eindstand in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd van Olympiacos tegen aartsrivaal Panathinaikos. De Portugese aanvaller, die sinds begin oktober door Olympiacos wordt gehuurd van PSV, rondde in de 97e minuut een counter af.

De andere twee doelpunten van Olympiacos kwamen op naam van Koka, nadat Federico Macheda Panathinaikos op voorsprong had gebracht. Youssef El Arabi vond ook tweemaal het net namens de thuisploeg, maar beide goals werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. De eerste vanwege buitenspel en de tweede vanwege hands.

Panathinaikos eindigde de wedstrijd met tien man door een tweede gele kaart voor Achilleas Poungouras halverwege de tweede helft. Bij de bezoekers speelde Bart Schenkeveld alleen in de eerste helft mee.

Dankzij de overwinning heeft Olympiacos een voorsprong van 22 punten op nummer twee Aris. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan in de Griekse competitie.

Met 46 landstitels is Olympiacos recordhouder in Griekenland. Panathinaikos volgt met twintig kampioenschappen op de tweede plaats.