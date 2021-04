Memphis Depay heeft zondag met twee treffers een belangrijk aandeel gehad in de 3-0-zege van Olympique Lyon op Angers in de Franse Ligue 1. Eerder op de dag liep Club Brugge ondanks een fraaie treffer van de teruggekeerde Noa Lang tegen een nederlaag aan in de Jupiler Pro League-topper tegen Anderlecht: 2-1.

De 27-jarige Memphis opende na twintig minuten de score door uit de rebound raak te schieten. Nadat Lucas Paquetá vlak voor rust voor de 0-2 had gezorgd bepaalde Memphis in de slotfase ook de eindstand. De 62-voudig Oranje-international werd diep gestuurd door Paquetá en rondde met een behendige lob fraai af.

Voor Memphis was het alweer een tijdje geleden dat hij scoorde voor Lyon in de Ligue 1. Zijn laatste competitiegoal maakte hij op 19 februari in de uitwedstrijd tegen Stade Brest (2-3-zege). Donderdag was Memphis met een treffer tegen derdedivisionist Red Star FC (2-2) nog wel van waarde in de Coupe de France.

Olympique Lyon staat dankzij de zege steviger op de vierde plek in de Ligue 1. De ploeg van Memphis doet nog mee in de strijd om het kampioenschap en heeft vier punten achterstand op koploper Lille OSC.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Noa Lang maakte zondag zijn rentree bij Club Brugge en scoorde meteen. Noa Lang maakte zondag zijn rentree bij Club Brugge en scoorde meteen. Foto: Pro Shots

Club Brugge onderuit bij Anderlecht ondanks prachtgoal Lang

Lang liep ruim twee weken geleden een bovenbeenblessure op tijdens het EK-duel van Jong Oranje met Jong Duitsland. Er werd gevreesd voor een zware kwetsuur, maar hij herstelde sneller dan verwacht.

Tegen Anderlecht viel de 21-jarige Lang na rust in en zorgde hij vroeg in de tweede helft op schitterende wijze voor de openingstreffer van Club Brugge. De aanvaller wurmde zich met een pirouette door de verdediging van de thuisploeg, creëerde wat ruimte voor zichzelf en schoof de bal in de linkerhoek.

In de dertiende minuut had Ruud Vormer ook al het net gevonden voor Club Brugge, maar het doelpunt van de Nederlander werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Vormer had net als Bas Dost een basisplek, terwijl Tahith Chong in de slotfase inviel en Stefano Denswil op de bank bleef.

Anderlecht draaide de 0-1-achterstand in het vervolg van de tweede helft in een tijdsbestek van vijf minuten om in een voorsprong. Lukas Nmecha tekende achttien minuten voor tijd voor de gelijkmaker en Albert Lokonga zorgde even later voor de 2-1 van Brusselse formatie.

Door de nederlaag heeft Club Brugge nu zeventien punten voorsprong op nummer twee Genk. Anderlecht bezet de derde plek en heeft één punt minder dan de ploeg van Van den Brom.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de prachtige treffer van Noa Lang te bekijken.

Genk plaatst zich voor play-offs

Eerder op de dag won Genk thuis met 4-0 van STVV. De ploeg van Van den Brom scoorde tussen de 21 en 35e minuut drie keer, via Theo Bongonda, Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt. In de tweede helft trof ook Paul Onuachu nog doel. De topscorer maakte zijn 27e treffer van het seizoen.

Genk behaalde dertien punten uit de laatste vijf competitieduels en is zeker van een plek bij de beste vier na 34 duels, goed voor een ticket voor play-off I.

Het team van Van den Brom speelt volgende week de laatste wedstrijd in de reguliere competitie, tegen Antwerp. De nummer vier kan maandag bij winst op Moeskroen de tweede plek weer overnemen van Genk.

Vreugde bij John van den Brom tijdens de wedstrijd van KRC Genk tegen STVV. Vreugde bij John van den Brom tijdens de wedstrijd van KRC Genk tegen STVV. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League