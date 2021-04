Ajax-trainer Erik ten Hag voelde er niets voor om een aantal spelers zondag rust te geven tegen voor het uitduel met RKC. De Amsterdammers boekten in de sterkste formatie een 0-1-zege in Waalwijk.

"In deze fase zijn de punten duur", zei Ten Hag, die donderdag met zijn ploeg in de Europa League tegenover AS Roma staat, bij ESPN. "Kijk naar wat er gebeurde met Bayern München en Manchester City. Het geeft een signaal af als je veel spelers rust geeft. Mijn spelers zijn fit, daarom begon ik gewoon met mijn sterkste elftal."

Zowel Manchester City (1-2 tegen Leeds) als Bayern München (1-1 tegen Union Berlin) slaagde er zaterdag niet in om te winnen. Beide ploegen speelden met een flink gewijzigd elftal ten opzichte van hun Champions League-ontmoetingen een paar dagen eerder.

Ajax, dat donderdag in de return van de kwartfinales een 2-1-achterstand moet zien goed te maken tegen Roma, boekte dankzij een fraaie goal van Sébastien Haller een relatief eenvoudige zege op RKC.

Kjell Scherpen was zondag opnieuw de vervanger van Maarten Stekelenburg bij Ajax. Kjell Scherpen was zondag opnieuw de vervanger van Maarten Stekelenburg bij Ajax. Foto: Pro Shots

Ten Hag verwacht snel te beschikken over Stekelenburg

In Waalwijk begon Kjell Scherpen, die tegen Roma met een blunder de 1-1 inluidde, weer onder de lat bij Ajax omdat Maarten Stekelenburg nog altijd geblesseerd is. Ten Hag heeft goede hoop dat de 38-jarige Stekelenburg tegen Roma weer kan keepen.

"Maarten heeft al meegetraind en het is de bedoeling dat hij morgen en overmorgen ook weer volledig kan trainen", vervolgde Ten Hag. "Als alles goed gaat, hopen wij dat hij donderdag weer beschikbaar is."

Overigens begon AS Roma zondag wél met een flink gewijzigd elftal aan de thuiswedstrijd tegen Bologna. De ploeg van trainer Paulo Fonseca won de generale repetitie voor het duel met Ajax met 1-0.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie